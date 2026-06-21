Congres extraordinar al PNL: liberalii își aleg conducerea partidului. Ilie Bolojan candidează fără adversar.

PNL se reunește duminică, de la ora 12:00, într-un congres extraordinar: liberalii își aleg conducerea partidului și votează modificări la statut. Actualul preşedinte al partidului, Ilie Bolojan, este singurul candidat la şefia PNL.

Congres extraordinar al PNL: liberalii își aleg conducerea partidului. Ilie Bolojan candidează fără adversar.| Foto: CRISTIAN NISTOR - AGERPRES FOTO

Duminică, 21 iunie, are loc, la Romexpo, Congresul extraordinar al PNL, în cadrul căruia va fi aleasă conducerea partidului şi vor fi aprobate o serie de modificări la statut. Actualul preşedinte al partidului, Ilie Bolojan, este singurul candidat la şefia PNL.

Organizarea unui congres extraordinar al PNL a fost decisă de Consiliul Naţional extraordinar al partidului, care a avut loc la 19 iunie.

Congres extraordinar al PNL: liberalii își aleg conducerea partidului. Ilie Bolojan candidează fără adversar.

De asemenea, Consiliul Naţional extraordinar a aprobat o serie de modificări la Statutul Partidului Naţional Liberal şi care urmează să fie aprobate în congres, precum:

*crearea Biroului Permanent Naţional ca structură centrală de conducere şi desfiinţarea BEx, structură dovedită nefuncţională, cu integrarea atribuţiilor BEx în atribuţiile BPN;

*revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moţiuni;

*reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi de la patru la unu.

Bolojan candidează la Congresul PNL cu moțiunea „Modernizare cu Rădăcini”. Cine face parte din echipa sa?

Sâmbătă, președintele PNL, Ilie Bolojan, și-a depus candidatura pentru un nou mandat la președintiția formațiunii, care urmează să fie validat în cadrul congresului.

Candidatura lui Ilie Bolojan a fost depusă împreună cu moţiunea „Modernizare cu Rădăcini” şi cu echipa de conducere propusă:

*Prim-vicepreședinte - Dan Motreanu

*Secretar general - Robert Sighiartău

*Vicepreședinți - Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Muresan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoș Pîslaru, Florin Roman și Gabriela Horga

Congresul extraordinar al PNL are loc într-un moment de tensiune internă, în urma conflictului dintre tabăra lui Ilie Bolojan și cea a premierului desemnat Adrian Veștea.

Veștea a anunțat că nu va candida la șefia PNL, iar partidul urmează să își aleagă noua conducere și să decidă formula de reorganizare internă.

Ciprian Ciucu NU candidează la funcția de prim-vicepreședinte

Primarul general al Capitalei şi actual prim-vicepreşedinte al PNL, Ciprian Ciucu, a anunţat, sâmbătă, că nu va candida la funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL la Congresul din 21 iunie, deşi a primit o astfel de propunere din partea colegilor de partid, invocând dosarul deschis pe numele său în cursul acestei săptămâni.

Congresul, contestat în instanță

Pe de altă parte, 16 parlamentari liberali au formulat, vineri, o acţiune la Tribunalul Ilfov, în care au solicitat suspendarea deciziilor luate de BPN al PNL pe 17 iunie, prin care a fost convocat Consiliul Naţional extraordinar (19 iunie) şi Congresul extraordinar (21 iunie).

Tribunalul Ilfov a stabilit, însă, pentru data de 3 iulie termenul pentru judecarea cererii.

Congresul anterior al PNL a avut loc pe 12 iulie 2025: Ilie Bolojan a fost ales atunci președinte al partidului.

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