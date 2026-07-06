Vânzări mai slabe în comerț de la un an la altul. Volumul cifrei de afaceri a scăzut.

Vânzările slabe au determinat o scădere a cifrei de afaceri în comerț în mai 2026 comparativ cu ultimul an.

Vânzările au scăzut în comerț în mai 2026 comparativ cu anul trecut | Foto: monitorulcj.ro

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a scăzut în primele cinci luni din 2026, față de perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2025, atât ca serie brută cu 5,5%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 5,3%, potrivit datelor publicate luni, 6 iulie 2026 de Institutul Național de Statistică (INS).

Vânzări în scădere în comerț

Evoluția volumului cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a fost determinată de scăderile înregistrate la

vânzările de produse nealimentare (-7,9%)

vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-3,7%)

comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-2,8%)

Pe serie ajustată, scăderi au înregistrat vânzările de produse nealimentare (-7,7%), vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-3,5%) și comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-1,7%).

Ușor mai bine de la o lună la alta, dar mai rău față de anul trecut

În luna mai 2026 comparativ cu luna anterioară, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, a crescut, pe ansamblu, cu 1,2%, datorită avansului înregistrat la vânzările de produse nealimentare (+3,2%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (+0,5%). Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 2,3%.

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a crescut, pe ansamblu, în luna mai 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 1,3%, datorită creșterilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (+2,3%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (+2,2%). Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 0,5%.



Comparativ cu luna mai 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 4,5%, ca urmare a declinului înregistrat la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-5,5%), vânzările de produse nealimentare (-4,8%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-3,5%).



Totodată, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în luna mai 2026, comparativ cu luna mai a anului precedent, comerțul a înregistrat un declin, pe ansamblu, cu 4,7%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-5,3%), vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-4,3%) și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-2%).

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