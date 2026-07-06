Serviciul de telemedicină ALOPEDI, apelat de 5.900 de părinți în primele șase luni din 2026

Aproape 5.900 de părinți au apelat la serviciul de telemedicină ALOPEDI în primele șase luni din 2026.

Circa 5.900 de părinți au apelat ALOPEDI în primele șase luni din 2026 | Foto: DepositPhotos.com

Circa 5.900 de părinți au apelat serviciul de telemedicină ALOPEDI în primul semestru din 2026.

Aproape 5.900 de părinți au apelat la ALOPEDI în prima jumătatea a anului 2026

ALOPEDI - 0364917 a fost apelat în primele șase luni din anul 2026 de către 5.894 de părinți.

„Serviciul de sfat pediatric telefonic continuă să își dovedească eficiența și utilitatea, marea majoritate a problemelor micilor pacienți fiind soluționate telefonic pe baza simptomatologiei descrise de părinți. Aceștia au obținut, astfel, într-un mod rapid, recomandări și sfaturi calificate, fără a mai fi nevoiți să se deplaseze la spital sau la medicul de familie”, a spus președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tişe, împreună cu reprezentanții Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii care gestionează serviciul de call-center ALOPEDI - 0364917, au realizat o analiză a activității derulate în primul semestru al acestui an prin intermediul proiectului dedicat sfaturilor medicale pediatrice.

Majoritatea problemelor, rezolvate drumuri la spital

Majoritatea apelurilor, mai exact 68,86% dintre acestea, s-au finalizat cu recomandări ce au permis îngrijirea copiilor la domiciliu, iar părinților li s-au explicat care sunt semnele la apariția cărora trebuie să se adreseze medicului. Deși febra este principalul motiv de apelare, în ultima lună s-a remarcat o creștere a problemelor digestive în paralel cu înjumătățirea apelurilor pentru cele respiratorii.

În acest context, specialiștii reamintesc faptul că spălarea mâinilor și a exteriorului fructelor înainte de a fi consumate sunt măsuri esențiale în prevenirea bolilor digestive. Diareea și vărsăturile sunt cauzate de infecții virale în marea lor majoritate. În consecință, rolul părinților este de a ajuta copilul să treacă prin infecție oferind lichide în cantitate suficientă pentru a preveni deshidratarea.

Județul Cluj, primul în topul apelurilor

În primul semestru al anului 2026, apelurile au provenit în special de la părinți din județul Cluj (68,85%), urmat de București și județele Maramureș și Mureș.

Înființat în urmă cu peste 12 ani, serviciul de telemedicină al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca - ALOPEDI 0364917 – este asigurat de către 38 de medici cu pregătire specifică evaluării telefonice pediatrice, printr-o linie de gardă special dedicată acestuia, 24 de ore din 24, șapte zile din șapte. Evaluarea se face prin întrebări ce stabilesc gravitatea stării copilului respectiv, precum și momentul în care copilul are nevoie de consult medical față în față.

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Foto: DepositPhotos.com

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