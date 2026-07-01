Instanța a suspendat provizoriu decizia prin care a fost convocat Congresul Extraordinar PNL din 21 iunie 2026

Tabăra Veștea a obținut în instanță suspendarea deciziei de convocare a Congresului Extraordinar al PNL din 21 iunie 2026.

A fost suspendată temporar decizia prin care fost convocat Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie 2026 | Foto: Pană Tudor / Inquam Photos

Tribunalul București a suspendat provizoriu, miercuri, 1 iulie 2026, executarea și efectele Hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL din 19 iunie referitoare la convocarea Congresului Extraordinar al formațiunii politice din 21 iunie.

Tribunalul București a suspendat decizia prin care a fost convocat Congresul Extraordinal al PNL din 21 iunie 2026

„Admite excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâților Bolojan Ilie-Gavril - președinte al Partidului Național Liberal și Motreanu Dan-Ștefan - secretar general al Partidului Național Liberal, invocată de pârâtul Partidul Național Liberal prin președinte Bolojan Ilie-Gavril. Respinge cererea formulată de reclamanți, în contradictoriu cu pârâții Bolojan Ilie-Gavril - președinte al Partidului Național Liberal și Motreanu Dan-Ștefan - secretar general al Partidului Național Liberal, ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă. Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanți, în contradictoriu cu pârâtul Partidul Național Liberal prin președinte Bolojan Ilie-Gavril. Suspendă provizoriu executarea și efectele Hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL 01/ 2026 din 19.06.2026, până la soluționarea definitivă a dosarului 26127/3/2026 aflat pe rolul Tribunalului București - Secția a V-a Civilă. Respinge în rest cererea formulată în contradictoriu cu pârâtul Partidul Național Liberal prin președinte Bolojan Ilie-Gavril, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunțare”, se arată în minuta deciziei.

Contestația este semnată de 18 liberali din tabăra Adrian Veștea.

Surse politice au precizat pentru Agerpres.ro. că, în urma deciziei Tribunalului București, toată structura de conducere a partidului anterioară Congresului din data de 21 iunie rămâne în funcție.

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