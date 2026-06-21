Tribuna Parlamentară
Deputatul Ovidiu Cîmpean: „România are nevoie de un PNL modern, european și credibil. De aici începe reconstrucția”
În contextul Congresului PNL, desfășurat duminică, deputatul clujean Ovidiu Cîmpean semnalează importanța deciziilor asumate de partid pentru continuarea reformelor: „România are nevoie de un PNL modern, european și credibil. De aici începe reconstrucția”, spune parlamentarul liberal.Deputatul Ovidiu Cîmpean: „Deciziile PNL se iau în PNL”| Foto: Ovidiu Cîmpean
Delegația PNL Cluj participă, duminică, la Congresul extraordinar al Partidului Național Liberal.
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Printr–un mesaj publicat pe pagina de Facebook, deputatul liberal Ovidiu Cîmpean reconfirmă necesitatea unor asumări clare în interiorul partidului, care să permită continuarea reformelor de care România are nevoie.
Deputatul Ovidiu Cîmpean: „Deciziile PNL se iau în PNL”
De altfel, anterior, Ovidiu Cîmpean anunța că va vota pentru susținerea echipei propuse de Ilie Bolojan la conducerea formațiunii.
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„Deciziile PNL se iau în PNL.
Am fost azi la Congresul Partidul Naţional Liberal: Mergem mai departe cu seriozitate, reguli clare și respect pentru votul oamenilor.
PNL are nevoie de reforme, de disciplină și de curaj.
România are nevoie de un PNL modern, european și credibil.
Susțin echipa Ilie Bolojan.
De aici începe reconstrucția”; a notat deputatul liberal Ovidiu Cîmpean în mesajul citat.
Congresul Extraordinar al PNL a aprobat, duminică, modificările la Statutul partidului, fiind decise reducerea numărului de prim-vicepreședinți de la patru la unul și înființarea Biroului Permanent Național, ca structură centrală de conducere.
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Liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat, duminică, în cadrul discursului susținut în fața delegațiilor de la nivel national, că partidul este sub un asalt teribil din toate părţile şi cu toate armele.
„Pentru că am deranjat, am aprins lumina, am tăiat privilegii, am arătat un alt mod de guvernare, suntem sub un asalt teribil din toate părţile şi cu toate armele. Nu ştiu să fi existat în ultimii ani un atac atât de puternic asupra unui partid”, a spus Ilie Bolojan.
PNL a decis la congres excluderea unei colaborări cu PSD.
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