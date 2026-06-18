Alin Tișe, mesaj dur înaintea congresului PNL: „Îi vreau excluși pe toți trădătorii”

Mesaj dur transmis de liberalul clujean Alin Tișe înaintea congresului extraordinar al PNL, care se anunță a fi un moment decisiv al exluderilor din partid: „«Neprihăniții, vânzători de PNL», strigă azi: «trădătorii, afară din partid!» Îi vreau excluți pe cei care m-au trădat”, spune președintele Consiliului Județean Cluj.

Alin Tișe, mesaj dur înaintea congresului PNL: „Îi vreau excluși pe toți trădătorii”| Foto: monitorulcj.ro

PNL a decis convocarea unui congres extraordinar, care este programat duminică, 21 iunie. Evenimentul se anunță a fi unul decisiv: Adrian Veștea ar putea fi exclus în urma încălcării statutului partidului, iar situația altor liberali ar putea fi tranșată definitiv.

Într-un mesaj dur publicat pe pagina de Facebook, liberalul clujean Alin Tișe critică abordarea care vizează sancționarea sau excluderea unor membri ai partidului, în condițiile în care formațiunea a adunat de-a lungul timpului „trădători” care au acționat împotriva propriilor colegi și a organizației, fără a fi însă excluși.

„Dacă tot vorbim despre trădare, eu îi vreau excluși pe cei care m-au trădat”, spune Alin Tișe în textul citat.

Alin Tișe, mesaj dur înaintea congresului PNL: „Îi vreau excluși pe toți trădătorii”

În acest sens, Tișe semnalează că un congres al „exluderii” ar trebui să-i vizeze pe toți cei care au făcut propriul joc, în detrimentul formațiunii.

„«Neprihăniții, vânzători de PNL», strigă azi: «trădătorii, afară din partid!»

Ce spectacol! Ce avânt moral! Ce retorică au cei cu rahat turcesc între dinți…

Sursa: Alin Tișe – Facebook

Mă încearcă însă un sentiment ciudat de liniște: dacă tot vorbim despre trădare, eu îi vreau excluși pe cei care m-au trădat și vândut în 2012 din PNL Cluj. Îi vreau excluși și pe cei care m-au trădat la ultimul congres, ascunși prin mulțime, dar foarte activi când a fost vorba de interse din PNL Cluj.

Îi vreau excluși și pe trădătorii lui Ciucă și ai lui Crin Antonescu, care au jucat la toată capetele posibile și i-au vândut. Trădătorii de serviciu! Și pe trădătorii care în județele lor au vândut PNL altor partide, doar ca să ajungă ei să fie aleși în diferite funcții.

Dacă tot avem congres de excludere a unora, ar fi bine să facem o listă și cu «trădătorii» din organizații și să-i excludem pe toți! Și dacă s-a pierdut lista de la Cluj, o fac eu și o trimit la congres. Pe toți îi vreau excluși. Pe toți!

Nu știu câți vom mai rămâne în PNL!

Interesant, cum cei mai gălăgioși justițiari, moraliști, cu principii, sunt cel mai adesea cei care evită oglinda. Și asta pentru că oglinda nu dă greș niciodată.

Eu nu uit! Nici 2012. Nici ultimul congres.

Ei poate cred că s-au ascuns bine. Și cred că nimeni nu va ști vreodată. Trădarea lor este boala sufletului lor, cu care aceștia vor continua să trăiască toată viața.

Cât de nefericiți trebuie să fie unii, când în momentele de sinceritate ale vieții lor, sufletele lor vor fi pline cu venin. Dincolo de toate cele pământești, există un martor pe care acești trădători nu-l pot păcăli: Dumnezeu a vătzut tot!”, notează Alin Tișe.

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