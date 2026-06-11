Alin Tișe: „Risipim 3 kilometri de autostradă pe zi în România”

Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, a spus că România risipește zilnic 3-4 km de autostradă „pierduți” în plata dobânzilor.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe: „Risipim 3 kilometri de autostradă pe zi în România” | Foto: monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

„Risipim 3 kilometri de autostradă pe zi. România este într-un impas! Țara are nevoie urgent de un guvern proeuropean!”, a spus Alin Tișe, într-o postare publicată joi, 11 iunie 2026, pe pagina sa de Facebook.

Conform președintelui Consiliului Județean Cluj, datoria publică externă a României este de 230 de miliarde de lei în acest moment.

„Am găsit în Legea Bugetului pe 2026 dobânzi în valoare de 58,8 miliarde lei, din care:

31,8 miliarde pentru datoria publică internă

⁠26,8 miliarde datoria externă

⁠0,2 miliarde alte dobânzi

Deci pentru anul 2026, dobânzile la împrumuturile statului sunt de 164 de milioane de lei pe zi. Nu pentru spitale. Nu pentru școli. Nu pentru autostrăzi. Doar pentru costul împrumuturilor făcute de stat”, a mai spus Alin Tișe.

Șeful forului județean a explicat că la un cost de 7–10 milioane euro/km de autostradă, suma plătită zilnic pe dobânzi echivalează cu aproximativ 3–4 km de autostradă.

„În fiecare dimineață, România se trezește cu încă 3-4 km de autostradă pierduți în plata dobânzilor. În fiecare zi. Nu este investiție. Nu este dezvoltare. Este nota de plată a îndatorării. Aceste miliarde nu cumpără nimic pentru viitor, plătesc doar trecutul”, a mai precizat Alin Tișe.

Acesta a mai spus că o țară care ajunge să construiască mai multe dobânzi decât autostrăzi se îndreaptă spre o fundătură economică.

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