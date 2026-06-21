Bolojan, mesaj tranșant la Congresul PNL: „Suntem sub un asalt teribil din toate părţile şi cu toate armele”

PNL este sub un asalt teribil din toate părţile şi cu toate armele, a declarat preşedintele partidului, Ilie Bolojan, duminică, la prezentarea în cadrul Congresului extraordinar a candidaturii pentru un nou mandat, menţionând că nu ştie să fi existat în ultimii ani un atac atât de puternic asupra unui partid.

Bolojan, mesaj tranșant la Congresul PNL: „Suntem sub un asalt teribil din toate părţile şi cu toate armele”|Foto: CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO

După cum a arătat Ilie Bolojan în discursul său, congresul a fost convocat într-o „situație de criză”.

Bolojan, mesaj tranșant la Congresul PNL: „Suntem sub un asalt teribil din toate părţile şi cu toate armele”

„Pentru că am deranjat, am aprins lumina, am tăiat privilegii, am arătat un alt mod de guvernare, suntem sub un asalt teribil din toate părţile şi cu toate armele. Nu ştiu să fi existat în ultimii ani un atac atât de puternic asupra unui partid.

Dacă facem o analiză a modului în care s-a gândit această moţiune de cenzură în care a fost doborât guvernul, strategia asta bazată pe faptul că preşedinţii noştri de organizaţii şi dumneavoastră veţi trăda, veţi accepta momeala unor posturi, a unor avantaje personale, că veţi accepta să fiţi brelocul Partidului Social Democrat, executând deciziile luate din nou în afara partidului. Sunt mândru de partidul nostru, care nu şi-a trădat valorile şi a rezistat atacului furibund”, a afirmat Bolojan.

El le-a mulţumit colegilor săi liberali pentru rezistenţă şi consecvenţă. „Aveţi tot respectul meu. Aşa trebuie să arate un partid”, a transmis Ilie Bolojan.

Congresul Extraordinar al PNL a aprobat, duminică, modificările la Statutul partidului, fiind decise reducerea numărului de prim-vicepreședinți de la patru la unul și înființarea Biroului Permanent Național, ca structură centrală de conducere.

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