Ciprian Ciucu nu va candida pentru funcția de prim-vicepreședinte: „PNL trebuie să aibă o conduită ireproșabilă pentru a recâștiga încrederea românilor”

Ciprian Ciucu a anunțat că nu va candida la funcția de prim-vicepreședinte al PNL la Congresul de duminică, deși a primit o astfel de propunere din partea colegilor de partid: „Urmează o luptă grea cu PSD și cu sistemul”, spune primarul general al Capitalei.

Ciprian Ciucu nu va candida pentru funcția de prim-vicepreședinte PNL |Foto: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că nu va candida la funcția de prim-vicepreședinte al PNL la Congresul de duminică, deși a primit o astfel de propunere din partea colegilor de partid, din cauza dosarului deschis în cursul acestei săptămâni.

Ciprian Ciucu nu va candida pentru funcția de prim-vicepreședinte PNL

„Partidul Național Liberal va avea mâine un congres esențial pentru direcția în care merge România pe termen mediu și lung. Am primit propunerea din partea colegilor mei de a candida pentru poziția de prim-vicepreședinte al PNL, fiind asigurat de o largă susținere din partea lor. Din cauza dosarului deschis săptămâna aceasta pe numele meu, nu vreau să îi pun în situația de a avea un prim-vicepreședinte urmărit penal. PNL trebuie să aibă o conduită ireproșabilă pentru a recâștiga încrederea românilor și să nu i se arunce permanent în față situația mea. Știm cum fac ei. Am convingerea că este o decizie corectă față de colegii mei! Este o decizie corectă pe termen lung, este decizia mea”, a scris Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook.

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Potrivit acestuia, „pentru că pleacă pe un nou drum și pentru că urmează o luptă grea cu PSD și cu sistemul, PNL trebuie să dețină avantajul moral”.

„Acum nu trebuie să fie despre persoana mea și despre ceea mi s-ar cuveni mie în urma acestor ani de muncă, ci despre lupta care va urma. Partidul nostru are în continuare multe resurse de competență și integritate pe care să le aducă în lupa pentru România!

În ceea ce mă privește, în viața publică mă voi dedica exclusiv serviciului public în slujba bucureștenilor. Am prea multe de făcut pentru a pune orașul la punct iar timpul este scurt. Nu, nu mă las, nu o luați așa! Doar mă repliez pentru pentru a rezista cu demnitate împotriva a ceea ce este orchestrat împotriva mea. Dar am încredere în justiție. Vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat în mediul on-line și pe stradă! Să știți că a contat mult pentru mine în această perioadă grea! Strângeți rândurile în jurul lui Ilie Bolojan!

Sus inima colegi liberali, sus inima România!”, a transmis Ciprian Ciucu.

Congres decisiv pentru liberali

Ilie Bolojan a anunțat deja că va candida pentru un nou mandat de preşedinte al PNL în cadrul Congresului extraordinar de duminică.

Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru, care s-au înscris recent în PNL, ar putea face parte din echipa lui Ilie Bolojan.

Congresul extraordinar al PNL are loc într-un moment de tensiune internă, în urma conflictului dintre tabăra lui Ilie Bolojan și cea a premierului desemnat Adrian Veștea.

Veștea a anunțat că nu va candida la șefia PNL, iar partidul urmează să își aleagă noua conducere și să decidă formula de reorganizare internă.

În urmă cu două zile, primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu, care deține în prezent și funcția de prim-vicepreședinte PNL, a fost plasat sub control judiciar în dosarul în care este cercetat penal pentru luare de mită.

Ciucu a contestat vineri, la Tribunalul București, măsura controlului judiciar.

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