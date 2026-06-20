Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru s-au înscris în PNL. Bolojan își consolidează echipa înaintea Congresului extraordinar al partidului.

Vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, s-au înscris în PNL.

Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru s-au înscris în PNL. Bolojan își consolidează echipa înaintea Congresului extraordinar al partidului.|Foto: gov.ro

Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru s-au înscris în PNL, chiar înainte de Congresul extraordinar al Partidului Național Liberal, programt duminică, potrivit surselor citate de TVRInfo.

Consiliul Naţional al PNL a decis, vineri, organizarea Congresului extraordinar al partidului pentru duminică, ora 12:00, la Romexpo.

Decizia a fost adoptată cu majoritate de voturi: 566 voturi pentru, 97 împotrivă şi 18 abţineri.

De asemenea, Consiliul Naţional a aprobat, cu 551 de voturi pentru, 128 împotrivă şi 3 abţineri, modificarea Statutului Partidului Naţional Liberal.

Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru s-au înscris în PNL. Bolojan își consolidează echipa înaintea Congresului extraordinar al partidului.

Intrarea Oanei Gorghiu și a lui Dragoș Pîslaru în partid comportă o miză politică însemnată pentru Ilie Bolojan, care încearcă să își consolideze echipa înaintea Congresului, notează sursa citată.

Oana Gheorghiu este vicepremier și una dintre fondatoarele Asociației „Dăruiește Viață”, iar Dragoș Pîslaru conduce Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Ambii au fost susținuți de Ilie Bolojan pentru funcțiile din Executiv și au colaborat îndeaproape cu premierul în dosarele privind reformele și PNRR.

„Ne propunem să deschidem PNL către oameni valoroși, să susținem meritocrația în partid și, acolo unde depinde de noi, în administrație, să se vadă că suntem buni gospodari și că îi respectăm pe cetățeni. Am încredere în membrii partidului nostru. Cred că își doresc un PNL puternic, credibil și respectat, astfel încât atunci când se întâlnesc cu prietenii sau colegii lor să nu le fie rușine că sunt membrii unui partid politic ca PNL”, a transmis, vineri, liderul PNL Ilie Bolojan, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

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Adrian Veștea nu mai candidează la șefia PNL

Congresul extraordinar al PNL are loc într-un moment de tensiune internă, în urma conflictului dintre tabăra lui Ilie Bolojan și cea a premierului desemnat Adrian Veștea.

Veștea a anunțat că nu va candida la șefia PNL, iar partidul urmează să își aleagă noua conducere și să decidă formula de reorganizare internă.

Modificarea statutului PNL la Congresul extraordinar de duminică

Noul statut propus de conducerea PNL, care urmează să fie supus votului duminică, în cadrul Congresului extraordinar al partidului, prevede votul pentru o moțiune. Astfel, alegerea unei moțiuni va echivala cu alegerea echipei care a susținut moțiunea câștigătoare. Echipa care va oferi moțiunea câștigătoare va putea forma Biroul Permanent Național (BPN) împreună cu președinții organizațiilor județene și va da astfel președintele, prim-vicepreședintele, secretarul general și opt vicepreședinți.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că își va depune candidatura pentru un nou mandat în fruntea partidului.

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