Adrian Veștea nu mai candidează la șefia PNL

Premierul desemnat Adrian Veștea anunță că nu va candida pentru șefia partidului și ia în considerare demersuri de contestare statutară a congresului programat duminică.

|în imagine: Premierul desemnat Adrian Veștea iese de la ședința Biroului Permanent Național al PNL, luni, 15 iunie 2026. În spatele său, Sorin Câmpeanu, fost ministru al Educației în guvernele Ponta, Câțu și Ciucă și fost prim-ministru interimar pentru 12 zile în 2015| Foto: George Călin, Inquam Photos

Premierul desemnat Adrian Veștea anunță că nu va candida, la Congresul de duminică, pentru șefia partidului, pentru că nu vrea să gireze „acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid”.

Totodată, el spune că ia în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală a Congresului de duminică, după votul de învestitură.

Adrian Veștea nu mai candidează la șefia PNL

„Precizez faptul că eu consider profund anormal refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru Congres. Era o solicitare de bun simț.

Este evident că scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL, ci blocarea învestirii Guvernului. De asemenea, cred că acest Congres este un demers nestatutar și nelegal. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid. Așa cum am spus, cu părere de rău pentru cei care discută doar în termeni politici acum, preocupare este ca România să fie guvernată. Iau în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală a acestui Congres după votul de învestitură”, a scris premierul desemnat Adrian Veștea, pe pagina sa de Facebook.

Candidaturile pentru președinția PNL, care va fi decisă la Congresul extraordinar convocat pentru duminică, pot fi depuse până sâmbătă, la ora 17:00.

Adrian Veștea își anunțase joi intenția de a candida la șefia PNL, dar a cerut organizarea Congresului pe 28 iunie.

Bolojan candidează pentru un nou mandat în fruntea partidului

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că își va depune candidatura pentru un nou mandat în fruntea partidului.

„Până sâmbătă după-amiază îmi voi depune candidatura, împreună cu echipa alături de care voi merge mai departe. PNL trebuie să își stabilească o conducere și direcția pe care o va urma în perioada următoare. Vom rămâne consecvenți principiilor noastre și vom construi o echipă capabilă să asigure unitate de acțiune pentru a-i reprezenta pe cetățenii care își doresc o Românie modernă”, a transmis Bolojan.

Un număr de 16 parlamentari liberali au deschis vineri o acțiune la Tribunalul Ilfov, în care au solicitat suspendarea deciziilor luate de Biroul Politic Național al PNL pe 17 iunie, privind convocarea Consiliului Național extraordinar și a Congresului extraordinar pe 21 iunie. Tribunalul Ilfov a stabilit, însă, pentru data de 3 iulie termenul pentru judecarea cererii.

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