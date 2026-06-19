Ciprian Ciucu a contestat în instanță măsura controlului judiciar

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, a contestat vineri, la Tribunalul București, măsura controlului judiciar dispusă împotriva lui de DNA, în dosarul în care este cercetat penal pentru luare de mită.

Ciprian Ciucu a contestat în instanță măsura controlului judiciar|Foto: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

Tribunalul va judeca contestația pe 24 iunie.

Ciprian Ciucu este acuzat că, în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025, a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.

Ciprian Ciucu a contestat în instanță măsura controlului judiciar

Măsura controlului judiciar a fost contestată în intanță, vineri, de către primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, potrivit Agerpres.ro

Joi, el a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, alături de trei oameni de afaceri, având mai multe obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să informeze cu privire la schimbarea locuinței și să nu depășească limitele teritoriale stabilite prin ordonanțele procurorului, fără acordul prealabil al organului judiciar competent.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul București, inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie - decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului Ciucu Ciprian, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 București. În același context, inculpatul S.I. ar fi facilitat acordarea respectivelor foloase, cunoscând scopul urmărit de participanți și contribuind la realizarea legăturii dintre persoanele care au oferit avantajele și funcționarul care urma să beneficieze de acestea, respectiv inculpatul Ciucu Ciprian. Totodată, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul Ciucu Ciprian, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 București, la acel moment, ar fi primit foloasele menționate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar”, spun procurorii.

Ciucu nu are interdicție de exercitare a funcției, pentru că acuzațiile vizează perioada în care era primar al Sectorului 6.

„Nu am nimic de ascuns. Sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat. Am văzut învinuirile care mi se aduc, le contest. Voi colabora cu organele judiciare”, a declarat, joi, primarul Ciprian Ciucu, după întâlnirea cu procurorii.

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a fost primar al Sectorului 6 în perioada octombrie 2020 – decembrie 2025, când a preluat funcția de primar general al Capitalei.

Duminică, PNL are un congres extraordinar convocat de Ilie Bolojan după ce Nicușor Dan l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veștea, decizie contestată de Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu.

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