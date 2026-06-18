Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, plasat sub control judiciar de DNA într-un dosar de luare de mită

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasat joi sub control judiciar de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), într-un dosar în care este suspectat de luare de mită, potrivit unor surse judiciare.

Procurorii DNA au dispus joi măsura controlului judiciar față de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, într-o anchetă în care acesta este suspectat de luare de mită. |Foto: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

Procurorii DNA au dispus joi măsura controlului judiciar față de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, într-o anchetă în care acesta este suspectat de luare de mită, potrivit unor surse judiciare.

Edilul a fost audiat timp de aproximativ trei ore la sediul DNA, fiind chemat în calitate de suspect, conform Agerpres.ro.

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Ciprian Ciucu, plasat sub control judiciar de DNA într-un dosar de luare de mită

Potrivit surselor judiciare, Ciprian Ciucu este suspectat că ar fi primit mită pentru emiterea unei autorizații în perioada în care ocupa funcția de primar al Sectorului 6 al Capitalei.

Deocamdată, procurorii DNA nu au făcut publice detalii suplimentare privind valoarea presupusei mite sau circumstanțele exacte ale faptelor investigate.

Ciucu: „Sunt nevinovat!”

La ieșirea din sediul DNA, primarul general al Bucureștiului a susținut că este nevinovat și a declarat că va colabora cu organele judiciare pe parcursul anchetei.

„Nu am nimic de ascuns. Sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat. Am văzut învinuirile care mi se aduc. Ei vor comunica ce se întâmplă și voi comunica și eu puțin mai târziu”, a declarat Ciprian Ciucu.

Edilul a afirmat că intenționează să își continue mandatul la conducerea Primăriei Generale a Capitalei.

„Treaba mea este să am grijă de București și să dedic următoarea perioadă Bucureștiului. În ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele judiciare”, a mai spus acesta.

Ancheta DNA este în desfășurare

Plasarea sub control judiciar reprezintă una dintre măsurile preventive care pot fi dispuse de procurori în timpul urmăririi penale. În perioada următoare, anchetatorii vor continua cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care ar fi fost comise faptele investigate.

Ciprian Ciucu beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre judecătorească definitivă.

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