Restricții ridicate pentru boxerii ruși. Pot participa la competiții sub culorile naționale și cu imnul național

Federația Internațională de Box a autorizat pugiliștii ruși să participe la competițiile sale sub culorile naționale și cu imnul național.

Restricții ridicate pentru boxerii ruși | Foto: DepositPhotos.com

Federația Internațională de box (World Boxing), recunoscută de CIO, a anunțat că a autorizat pugiliștii ruși să participe la competițiile sale sub culorile naționale și cu imnul național, relatează AFP, potrivit Agerpres.ro.

Restricții ridicate pentru boxerii ruși

„Comitetul Executiv a decis că sportivii ruși pot participa acum la competițiile World Boxing la fel ca boxerii din orice altă federație națională”, se precizează într-un comunicat de presă.

„Totodată, World Boxing va monitoriza cu strictețe comportamentul delegațiilor rusești la evenimente, precum și respectarea protocoalelor antidoping”, se mai arată în mesaj.

La sfârșitul lunii aprilie, forul internațional a decis să permită boxerilor ruși și belaruși să participe la competițiile sale sub drapel neutru. Această restricție a fost ridicată pentru boxerii belaruși la mijlocul lunii mai.

Fondată în 2023 de kazahul Ghennadi Golovkin, World Boxing este recunoscută în prezent de CIO drept organismul mondial de conducere a boxului.

„Boxul rus revine pe scena internațională. World Boxing a autorizat sportivii noștri, de la toate categoriile de vârstă, să participe la toate competițiile internaționale sub drapelul și imnul național”, a declarat ministrul rus al Sportului, Mihail Degtiarev, într-un mesaj postat pe Telegram.

După ce au fost excluși din sportul mondial în urma invadării Ucrainei în februarie 2022, sportivii ruși și belaruși au fost reintegrați treptat în anumite discipline sportive, sub statut neutru.

La începutul lunii iulie, Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a anunțat ridicarea suspendării Comitetului Olimpic Rus și a unora dintre restricțiile impuse sportivilor ruși, care vor putea astfel să vizeze participarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

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Foto: DepositPhotos.com

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