Codul PORTOCALIU de caniculă, prelungit la Cluj. Cât e valabilă avertizarea?

Meteorologii au extins valabilitatea codului portocaliu de caniculă în județul Cluj.

Codul portocaliu de caniculă, prelungit la Cluj | Foto: monitorulcj.ro

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins valabilitatea codului portocaliu de caniculă în Cluj și alte județe.

Codul portocaliu de caniculă, prelungit la Cluj

„În județele Cluj, Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș, duminică și luni (2 și 3 august) valul de căldură va fi persistent și intens și va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 20... 24 de grade”, a anunțat ANM, duminică, 2 august 2026.

Codul portocaliu de caniculă, prelungit la Cluj | Foto: meteoromania.ro

Interval de valabilitate cod portocaliu de caniculă la Cluj: 02 august 2026, ora 10 - 04 august 2026, ora 10.

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