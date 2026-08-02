Reguli noi la emiterea cărții de identitate. Buletinul clasic, emis numai în condiții speciale.

Începutul lunii august 2026 a venit cu noi reguli pentru emiterea cărții de identitate.

Sprijin în emiterea Cărții Electronice de Identitate pentru persoanele care nu se pot deplasa de la domiciliu | Foto: MAI

Buletinul clasic - model 1997 va mai putea fi emis doar în condiții speciale, iar procedura de obținere a Cărții de Indentitate Electronice va fi mai accesibilă celor care nu se pot deplasa de la domiciliu.

Reguli noi pentru emiterea cărții de identitate

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor a anunțat că, de la 1 august 2026, la nivelul întregii țări, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor dispun de stații mobile care permit preluarea cererilor la domiciliul persoanelor care, din motive medicale, nu se pot deplasa la sediul serviciului de evidență a persoanelor

„Documentele necesare, imaginea facială, amprentele și semnătura pot fi preluate la domiciliul solicitantului sau în locul în care acesta se află, asigurând accesul acestei categorii de persoane la Cartea Electronică de Identitate sau, după caz, la Cartea de Identitate Simplă”, se arată într-un comunicat al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor

DGEP a reamintit că, odată cu operaționalizarea la nivel național a emiterii Cărții Electronice de Identitate, Cartea de identitate model 1997 a continuat să fie eliberată persoanelor care, din motive medicale, nu se puteau deplasa la sediul serviciului de evidență a persoanelor.

Potrivit sursei citate, această soluție a fost menținută temporar deoarece, la acel moment, nu existau condițiile tehnice necesare pentru preluarea la domiciliu a datelor biometrice și a celorlalte informații necesare emiterii noilor documente de identitate.

Buletinul clasic - model 1997, emis doar în condiții speciale

Prin urmare, menținerea în circulație a modelului de carte de identitate din 1997 pentru această categorie de persoane a avut ca unic scop garantarea dreptului fiecărui cetățean de a obține un act de identitate, fără ca imposibilitatea deplasării să constituie un impediment.

„În prezent, odată cu implementarea soluției mobile la nivel național, și această categorie de cetățeni poate beneficia de emiterea Cărții Electronice de Identitate sau a Cărții de Identitate Simple, în condiții similare tuturor celorlalți solicitanți. Astfel, începând cu data de 1 august 2026, Cartea de identitate model 1997 va mai fi eliberată doar în situațiile expres prevăzute de cadrul normativ, respectiv pentru cererile depuse la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate pentru eliberarea primului act de identitate, precum și pentru cererile formulate pentru persoanele adulte prin intermediul unei persoane împuternicite, în baza unei procuri speciale autentificate la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate”, se mai arată în comunicatul DGEP.

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