U-BT Cluj și-a anunțat programul meciurilor amicale din presezon. Vezi adversarii.

Campionii de la U-Banca Transilvania Cluj se reunesc și încep pregătirea pentru sezonul 2026-2027. Studenții vor disputa mai multe meciuri amicale.

U-BT și-a anunțat programul meciurilor amicale dinaintea începerii sezonului 2026-2027 | Foto: u-bt.ro

U-BT Cluj va începe pregătirea pentru sezonul 2026-2026, iar reprezentații echipei au anunțat programul meciurilor amicale.

U-BT Cluj începe pregtirrea pentru sezonul 2026-2027

„U-Banca Transilvania va începe pregătirea pentru noul sezon competițional la jumătatea lunii august 2026. Echipa condusă de Mihai Silvășan se va reuni luni, 17 august”, potrivit unui comunicat pe site-ul clubului.

Potriviti sursei citate, parte a perioadei de pregătire dinaintea începerii stagiunii 2026-2027, „alb-negrii” se vor antrena la Cluj-Napoca.

Program meciuri amicale U-BT Cluj

Primele meciuri amicale vor avea loc la finalul lunii august, pe 29 și 30, când U-Banca Transilvania se va deplasa la Râmnicu Vâlcea pentru două partide de verificare împotria formației gazdă, CS Vâlcea 1924.

Pentru al doilea turneu amical, U-BT va merge în Antalya, Turcia, acolo unde va participa la Gloria Cup, un turneu de tradiție în baschetul european, înființat în 2014. U-Banca Transilvania va disputa trei meciuri amicale, împotriva a trei formații din Turcia.

Pe 9 septembrie „studenții” vor juca cu Tofaș Bursa, formație care va reveni sezonul acesta în BKT EuroCup, fiind repartizată în Grupa C.

Al doilea meci este programat sâmbătă, 12 septembrie 2026, când U-BT ca juca împotriva Bahcesehir College Istanbul, formație cu care s-a duelat în sezonul precedent atât în faza grupelor, cât și pentru un loc în semifinalele BKT EuroCup.

Ultimul meci de la acest turneu, programat duminică, 13 septembrie, îi va aduce pe „studenți” față în față cu Anadolu Efes Istanbul, dublă campioană a Euroligii, în sezoanele 2020-2021 și 2021-2022.

Pe 18 septembrie U-BT se va duela cu AEK Atena, ca mai apoi, la o zi distanță, să o întâlnească pe Peristeri Betsson B.C.

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