Începe Bacalaureatul „de toamnă” 2026. Peste 870 de candidaţi s-au înscris la Cluj.

Bacalaureatul „de toamnă” începe luni, 3 august 2026. În județul Cluj, peste 870 de candidați s-au înscris la examen.

Începe sesiunea „de toamnă” a Bacalareatului 2026 | Foto: DepositPhotos.com

Sesiunea iulie - august a Bacalaureatului 2026 începe luni, 3 august, cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probă care se va desfășura și marți, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Elevii din partea minorităților naționale vor susține marți și miercuri proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă.

În zilele de 5 și 6 august vor fi evaluate competențele lingvistice într-o limbă de circulație internațională, iar în zilele de 6 și 7 august - competențele digitale.

Peste 870 de candidați înscriși în Cluj la Bacalaureatul „de toamnă” 2026

877 de candidați s-au înscris în Cluj, la examenul național de Bacalaureat, sesiunea august 2026, în centrele de examen dedicate.

La Cluj vor funcționa patru centre de examen, dedicate sesiunii de toamnă a Bacalaureatului:

Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca – str. Avram Iancu nr. 70-72;

Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” Cluj-Napoca – activitatea se desfășoară în locația fostului Liceu Tehnologic „Aurel Vlaicu”, Bulevardul Muncii nr. 199-201;

Colegiul Tehnic Turda – pentru candidații din zona Turda – Câmpia Turzii;

Liceul Teoretic „Kemény Zsigmond” Gherla – pentru candidații din zona Dej – Gherla.

Candidații sunt îndemnați să consulte lista școlilor arondate fiecărui centru pentru a afla unde vor susține examenul: programarea pe zile și ore va fi afișată la sediul fiecărei unități de învățământ, cu cel puțin 24 de ore înainte de fiecare probă.

Prima probă scrisă, cea la Limba și literatura română, este programată pentru data de 10 august, iar proba obligatorie a profilului pe 11 august.

Pe 12 august va avea loc proba la alegere a profilului și specializării, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține proba scrisă la Limba și literatura maternă pe 13 august.

Când vor fi afișate rezultatele?

Primele rezultate la probele scrise vor fi afișate pe 18 august (până la ora 12.00), tot în acea zi urmând a fi depuse și depune contestațiile (în intervalul orar 14.00 - 18.00). Și în zilele de 19 și 20 august se vor putea depune contestațiile și vor putea fi vizualizate lucrările scrise.

Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate pe 24 august.

Rata de succes la prima sesiunea a Bacalaureatului, după rezolvarea contestațiilor, a fost de 76,9% - pe ansamblul tuturor promoțiilor.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulat): să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; să susțină toate probele scrise și să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea; să obțină minimum media 6 la probele scrise.

În urma desfășurării primei sesiuni de Bacalaureat, județul Cluj a înregistrat cea mai mare rată de promovare la nivel national și patru medii de 10.

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Foto: DepositPhotos.com

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