CFR Cluj, în fața unui meci dificil în deplasare cu Rapid: Antonio Folha: „Nu aș fi mulțumit cu un egal”.

Antrenorul de la CFR Cluj, Antonio Folha, vrea să se întoarcă cu trei puncte din Giulești după derby-ul cu Rapid.

Antrenorul CFR-ului vrea trei puncte în derby-ul cu Rapid | Foto: Captură de ecran YouTube - CFR 1907 Official

Antrenorul echipei CFR Cluj, Antonio Folha, a spus că formația sa va avea parte de un meci dificil duminică seara, 2 august 2026, în Giulești, împotriva Rapidului și speră să obțină o victorie.

Antonio Folha, înainte derby-ului Rapid - CFR Cluj: „Ne așteaptă un adversar bine organizat”

„Va fi un meci foarte dificil. Trebuie să fim la un nivel foarte bun pentru a câștiga împotriva Rapidului. Statisticile poate că ne avantajează, însă lucrurile sunt diferite pe teren”, a spus Antonio Folha în conferința de presă premergătoare meciului cu Rapid București.

Folha spune că nu ar fi mulțumit cu un egal împotriva Rapidului și crede că nici lui Daniel Pancu nu i-ar conveni o remiză.

Tehnicianul formației din Gruia crede că Daniel Pancu ar putea pregăti Rapidul într-un mod special pentru partida cu CFR, având în vedere că tehnicianul din Giulești i-a antrenat pe clujeni sezonul trecut.

„Nu putem controla aceste lucruri, fac parte din fotbal. Noi trebuie să ne facem treaba. Mă aștept la un joc intens, împotriva unei echipe bine organizate. Se va juca rapid. Trebuie să fim atenți. Dacă vom fi organizați le vom pune probleme”, a explicat portughezul.

CFR Cluj întâlnește Rapid București duminică seara, 2 august 2026, de la ora 21.30, în deplasare, în cea de-a treia etapă a Superligii României, sezonul 2026-2027.

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