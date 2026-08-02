Dragoș Damian, Terapia Cluj: „România nu a ajuns în coșul de gunoi al economiei, în «Junk». Este meritul celor care muncesc în industrie, construcții și agricultură, ei duc greul acestei țări.”

Sunt puțini cei care mai lucrează în industria de prelucrare, în șantierele de construcții și în fermele agricole. Ei duc greul economiei. Lor li se datorează faptul că agențiile de rating au păstrat calificativul suveran al României. Prin munca lor România merge înainte.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Cei care mai lucrează în România sunt cei care de multe ori au peste 50 de ani, care se scoală la 5 dimineața să meargă la serviciu, care lucrează în schimbul de noapte, care au dureri de spate și bătături la mâini din cauza muncii grele, care sunt plătiți pe un salariu minim pe economie de mizerie.

Economia României a fost adusă aproape de „Junk” de „Experții în Excel”, plini de licențe, masterate, doctorate și titluri academice, cu acces la resursele politicienilor sau la culoarele puterii și cu timp de stat pe toate canalele media unde își dau, fandosit, cu părerea despre economie.

Dar nu știu unde este economia reală nici dacă li s-ar așeza pe nas. Economia reală este în industria de prelucrare, în șantierele de construcții și în fermele agricole, acolo unde „Experții în Excel” nu au fost niciodată.

„Experții în Excel” au promovat și ocrotit, în funcție de interese, o economie nesustenabilă, bazată pe consum de importuri, imobiliare și divertisment, în loc să promoveze o economie bazată pe industrializare și internaționalizare, fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare.

„Experți în Excel” ar trebui să se uite către Polonia, Cehia și Ungaria, trei țări membre OCDE de 30 de ani, cu un rating mai bun decât noi și fără un plan să treacă la Euro. Polonia, Cehia și Ungaria au un numitor comun - economia lor a crescut prin industrializare și internaționalizare.

Poate ar trebui s-o lăsăm mai încet cu discursurile admirative despre digitalizare, robotizare și copiloții AI și să-i lăudăm mai des pe cei lucrează în industria de prelucrare, în șantierele de construcții și în fermele agricole. Ei sunt cei care duc România înainte.

Dragoș Damian

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Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

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