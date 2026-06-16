PNL anunță că Adrian Veștea se situează „în afara” Partidului Național Liberal: „Formula de guvernare propusă duce la formarea unui guvern condus de PSD”.

PNL a anunțat, marți, prin intermdiul unei informări oficiale, că Adrian Veștea „se situează în afara Partidului Național Liberal” în contextul în care a ignorat ultimatumul de a-și depune mandatul și a continuat demersurile pentru formarea unui guvern „condus și susținut de PSD”.

|în imagine: Sedinta Biroului Politic National al Partidului National Liberal, la Palatul Parlamentului din Bucuresti, 15 iunie 2026 |Foto: Inquam Photos / George Calin

Liberalii i-au cerut lui Veștea să își depună mandatul, iar parlamentarii care vor vota guvernul își vor pierde calitatea de membri ai formațiunii.

În condițiile în care Veștea a ignorat hotărârile adoptate de Biroul Politic Național al PNL, liberalii anunță că prim-vicepreședintele Adrian Veștea este „în afara partidului”.

PNL anunță că Adrian Veștea se situează „în afara” Partidului Național Liberal

Prim-vicepreședintele Adrian Veștea se situează în afara Partidului Național Liberal, conform prevederilor statutului formațiunii, a anunțat marți PNL.

„În ședința Biroului Politic Național din 15 iunie, Partidul Național Liberal a adoptat, în conformitate cu art. 111 din Statutul PNL, o serie de decizii obligatorii privind poziția partidului în actualul context politic. Desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea unui guvern s-a realizat fără aprobarea forurilor statutare ale PNL, cu încălcarea Statutului partidului”, se arată în informarea publicată de Partidul Național Liberal.

Formula de guvernare propusă de Veștea: formarea unui guvern susținut de PSD

Liberalii consideră că formula de guvernare propusă de Adrian Veștea conduce, în fapt, la formarea unui guvern condus și susținut de PSD, contrar deciziilor adoptate de Biroul Politic Național.

„Potrivit art. 45 alin. (3) și art. 26 alin. (2) lit. b) din Statutul PNL, deciziile organismelor de conducere ale partidului sunt obligatorii pentru toți membrii. Prin continuarea acestui demers împotriva hotărârilor adoptate de Biroul Politic Național, Adrian Veștea se situează în afara Partidului Național Liberal”, se arată în comunicatul formațiunii politice.

Biroul Politic Național al PNL a votat cu o majoritate clară împotriva participării partidului la un guvern cu PSD - 39 de voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 4 abțineri.

Votul împotriva susținerii unui guvern condus de Adrian Veștea - 41 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă, 2 abțineri, iar pentru solicitarea adresată acestuia de a-și depune mandatul de premier desemnat - 39 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă, 3 abțineri.

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat marți dimineața, după expirarea ultimatumului dat de conducerea PNL, că poziția lui nu se schimbă și nu își va depune mandatul.

Ulterior, el a declarat că nu are nicio emoție și garantează că nu o să îl dea nimeni afară din partid.

„Nu am o emoție, nu vă emoționați atât de tare pentru că nu o să mă dea nimeni afară, vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară”, a spus Veștea, care, în cursul zilei de marți, a avut discuții despre formarea viitorului său Cabinet cu reprezentanți ai mai multor grupuri parlamentare.

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