Un motociclist a MURIT în urma unui accident rutier în Vâlcele. Cum s-a întâmplat?

Un motociclist a murit urma unui accident rutier petrecut în Vâlcele.

Un motociclist a murit, sâmbătă, 1 august 2026, în urma unui accident rutier în Vâlcele | Foto: IPJ Cluj

Un motociclist a murit în urma unui accident rutiere petrecut în satul Vâlcele, sâmbătă după-masa, 1 august 2026, în jurul orei 15.

Motociclist mort în urma unui accident în Vâlcele

„Forțele de intervenție l-au găsit la fața locului pe motociclist, care se află, din nefericire, în stare gravă. Acesta a suferit arsuri și nu prezintă semne vitale, astfel că salvatorii aplică manevre de resuscitare”, a anunțat ISU Cluj, sâmbătă după-masa.

La scurt timp, ISU Cluj a revenit și a anunțat că, din nefericire, motocilistul a decedat.

„Din nefericire, în ciuda tuturor eforturilor depuse, bărbatul a fost declarat decedat”, a mai anunțat ISU Cluj.

Potrivit informații oficiale, în accident au fost implicate o motocicletă și un autocamion. În urma impactului a izbucnit și un incendiu la motocicletă.

Cum s-a petrecut accidentul mortal din Vâlcele?

Poliția a precizat cum s-a petrecut accidentul mortal din Vâlcele.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 59 de ani, din comuna Feleacu, în timp ce conducea un autocamion pe direcția Cluj-Napoca – Turda, ar fi efectuat un viraj la stânga pentru a pătrunde pe un drum secundar, împrejurare în care nu ar fi acordat prioritate de trecere unui motociclu condus din sensul opus de un bărbat de 36 de ani, din municipiul Câmpia Turzii.

Potrivit sursei citate, conducătorul autocamionului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

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