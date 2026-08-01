Asfaltarea avansează pe străzile Cloșca și Ion Creangă din satul Pata, comuna Apahida

Lucrările de modernizarea avansează pe străzile Ion Creangă și Cloșca din satul Pata, comuna Apahida.

Avansează lucrările de asfaltare pe străzile Cloșca (stânga) și Ion Creangă (dreapta) din satul Pata, comuna Apahida | Foto: Facebook, Primăria comunei Apahida

Lucrările de asfaltare avansează în cadrul proiectului finanțat prin PRNV, de această dată pe străzile Cloșca și Ion Creangă din satu Pata, comuna Apahida.

Avansează lucrările de modernizare pe străzile Cloșca și Ion Creangă din satul Pata, comuna Apahida

Primăria comunei Apahida a anunțat, vineri seara, 31 iulie 2026, că, pe strada Ion Creangă, în această perioadă sunt în desfășurare lucrări de construcție și intervenții specifice menite să modernizeze infrastructura și să asigure condiții mai bune de acces și circulație. Prin implementarea acestui proiect se urmărește dezvoltarea zonei și îmbunătățirea calității vieții pentru locuitori.

Obiectivele investiției:

modernizarea infrastructurii rutiere

sporirea siguranței participanților la trafic

susținerea dezvoltării și a modernizării comunității locale

Totodată, pe strada Cloșa din Pata, ăîn această etapă, se desfășoară intervenții menite să îmbunătățească infrastructura locală, facilitând accesul și sporind siguranța pentru locuitori și pentru toți participanții la trafic.

„Prin aceste investiții, ne propunem să susținem dezvoltarea armonioasă a zonei și să creștem calitatea vieții în comunitate”, au mai anunțat reprezentanții Primăriei Apahida.

Cel mai mare contract de finanțare din istoria comunei Apahida cuprinde și modernizarea mai multor sectoare de drum, inclusiv străzile Cloșca și Ion Creangă.

Peste 20 de tronsoane din Pata și Dezmir, cu o lungime totală de aproape 8 kilometri, vor fi modernizate prin proiectul menționat anterior.

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