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Cum va fi vremea la Cluj, duminică, 2 august 2026. Prognoza meteo.

Temperaturile maxime rămân ridicate în Cluj-Napoca, duminică, 2 august 2026.

Prognoza meteo la Cluj-Napoca, duminică, 2 august 2026 | Foto: Mădălina IVAN - monitorulcj.ro Prognoza meteo la Cluj-Napoca, duminică, 2 august 2026 | Foto: Mădălina IVAN - monitorulcj.ro

 

 


 

Temperatura maximă va fi de 36 de grade Celsius la Cluj-Napoca, duminică, 2 august 2026.


 

 


Temperatura minimă va fi de 17 grade Celsius.

Cerul va fi senin.


Viteza vântului va fi de șase metri pe secundă.

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