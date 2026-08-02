Cum va fi vremea la Cluj, duminică, 2 august 2026. Prognoza meteo.

Temperaturile maxime rămân ridicate în Cluj-Napoca, duminică, 2 august 2026.

Prognoza meteo la Cluj-Napoca, duminică, 2 august 2026 | Foto: Mădălina IVAN - monitorulcj.ro

Temperatura maximă va fi de 36 de grade Celsius la Cluj-Napoca, duminică, 2 august 2026.

Temperatura minimă va fi de 17 grade Celsius.

Cerul va fi senin.

Viteza vântului va fi de șase metri pe secundă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: