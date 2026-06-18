Blocaj total pe scena politică: Votul pentru învestirea Guvernului Veştea, amânat

Votul pentru învestirea guvernului se amână: Adrian Veștea nu a reușit să-și asigure sprijinul pentru formarea unei majorități.

Blocaj total pe scena politică: Votul pentru învestirea Guvernului Veştea, amânat|Foto: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

Învestirea guvernului se amână pentru săptămâna viitoare, potrivit anunțului făcut de Adrian Veștea, care a transmis decizia de amânare grupurilor parlamentare cu care a negociat pentru susținerea executivului, semnalează Digi24.

Și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, joi, că social-democrații vor stabili în cadrul Consiliului Politic Național dacă vor face parte din Guvernul propus de Adrian Veștea.

Blocaj total pe scena politică: Votul pentru învestirea Guvernului Veştea, amânat

Premierul desemnat a anunțat grupurile parlamentare cu care a negociat că votul se amână pentru luni, în condițiile în care nu a reușit să își asigure sprijinul de care avea nevoie pentru formarea unei majorități, menționează sursa citată.

La rândul său, liderul PSD Sorin Grindeanu a confirmat că votul pentru guvernul Veştea ar putea avea loc luni sau marţi, după congresul extraordinar PNL, precum și în urma deciziei asumate de social-democrați în Consiliul Politic Național:

„Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea, dar l-am informat că decizia PSD de a intra sau nu se va mai lăsa așteptată, pentru că în zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului”, a declarat președintele PSD, citat de Agerpres.ro

„Trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. Azi i-am informat pe colegii mei că, în principiu, mi-aș dori duminică după-amiază să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național și să luăm decizia dacă intrăm sau nu în Guvernul condus de Adrian Veștea”, a adăugat Sorin Grindeanu, la finalul unei întâlniri a grupurilor parlamentare PSD.

Pentru a trece de Parlament, cabinetul Veştea trebuie să obţină 233 de voturi

De altfel, miercuri, Comitetul Politic al USR a decis, cu unanimitate de voturi, să nu susțină Guvernul Veștea.

Și UDMR a anunțat o decizie similară.

În același timp, senatorul Petrișor Peiu (AUR) susține că partidul nu a fost contactat pentru negocieri și prin urmare învestirea executivului nu va fi susținută de parlamentarii formațiunii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: