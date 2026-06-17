Adrian Veștea ar putea candida la șefia PNL împotriva lui Ilie Bolojan (surse)

Prim-vicepreședintele PNL, Adrian Veștea, ar putea candida la șefia Partidului Național Liberal împotriva liderului partidului, Ilie Bolojan.

Adrian Veștea (stânga) fotografiat alături de Ilie Bolojan (dreapta) în 28 iunie 2025, la reuniunea Consiliului Național al Partidului Național Liberal, la Palatul Parlamentului | Foto: Mălina Norocea / Inquam Photos

Prmierul desemnat și prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, Adrian Veștea, analizează o candidatură la șefia PNL împotriva lui Ilie Bolojan, potrivit surselor digi24.ro.

Veștea vs. Bolojan

Candidatura ar putea fi anunțată la congresul extraordinar PNL care ar putea avea loc duminică, 21 iunie 2026.

Conform sursei citate, astăzi, 17 iunie 2026, de la ora 16.00 conducerea PNL întră în ședință de urgență. La această ședință vor începe procedurile pentru excluderea lui Adrian Veștea din PNL.

PNL a anunțat de ieri, 16 iunie, că premierul desemnat este considerat în afara partidului pentru ca a acceptat în secret nominalizarea președitelui României, Nicușor Dan.

Ar fi nevoie de mai mulți pași pentru ca Veștea să fie exclus definitiv din partid.

Excluderea trebuie propusă de conducerea Biroului Politic Național al PNL, deoarece Veștea este membru cu funcție de conducere - prim-vicepreședinte PNL, iar decizia finală va fi luată în cadrul unui for extins al liderilor - Consiliul Național al PNL. O astfel de reuniune ar putea avea loc vineri, 19 iunie, iar duminică 21 iunie ar urma să aibă loc un congres extraordinar PNL.

La congresul extraordinar, Adrian Veștea și-ar dori să înainteze propria candidatură la șefia PNL-ului.

Veștea ar urma să își facă propia echipă și să candideze împotriva lui Ilie Bolojan, actual președinte al Partidului Național Liberal.

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