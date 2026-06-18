Mircea Abrudean: „PNL trebuie să își clarifice rapid direcția”

Președintele Senatului României, clujeanul Mircea Abrudean (Partidul Național Liberal), este de părere că organizarea Congresului Extraordinar al PNL este un pas necesar pentru a clarifica situația partidului.

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean: „PNL trebuie să își clarifice rapid direcția”| Foto: senat.ro

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean (PNL), consideră că, în perioade complicate, amânarea deciziilor nu ajută și de aceea organizarea Congresului Extraordinar al PNL este un pas necesar pentru ca partidul să-și clarifice rapid direcția.

Mircea Abrudean: „Amânarea deciziilor nu ajută”

„În perioadele complicate, amânarea deciziilor nu ajută. Din contră, este nevoie de asumare. Tocmai de aceea, organizarea unui Congres Extraordinar al PNL este un pas necesar”, a scris Abrudean joi pe Facebook.

El a subliniat că PNL trebuie să-și clarifice rapid direcția.

„Miza este ca partidul să își clarifice rapid direcția și să își concentreze eforturile asupra provocărilor reale ale României. Doar așa putem contribui la dezvoltarea și modernizarea țării”, a adăugat liberalul.

Consiliul Național Extraordinar al PNL va avea loc vineri, 19 iunie 2026, pentru convocarea Congresului Extraordinar al partidului pentru duminică, 21 iunie, ora 12.00, la Romexpo, conform unui anunț făcut de liberali.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: