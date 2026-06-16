Csoma Botond: „UDMR NU va intra la guvernare într-un viitor cabinet Veștea”. Votul de încredere, sub semnul întrebării.

Liderul deputaților UDMR, clujeanul Csoma Botond, a spus că formațiunea din care face parte a decis că nu va intra la guvernare într-un posibil Executiv condus de liberalul Adrian Veștea, premierul desemnat de președintele româniei, Nicușor Dan.

Csoma Botond: „UDMR NU va intra la guvernare într-un viitor cabinet Veștea” | Foto: udmr.ro / Fotografie ilustrativă

Marți, 16 iunie 2026, Uniunea Democrată Maghiară din România a luat decizia de a nu intra la guvernare într-un viitor cabinet Veștea.

Fără miniștri UDMR într-un posibil guvern condus de Adrian Veștea

Anunțul a fost făcut de de liderul deputaților UDMR, clujeanul Csoma Botond.

„Astăzi am luat decizia numai cu privire la intrarea la guvernare (într-un posibil Executiv condus de premierul desemant, Adrian Veștea - n. red.) și am decis că UDMR nu va intra la guvernare. Motivele acestei decizii sunt următoarele: în acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul Guvernului Veștea. După toate calculele aritmetice pe care le-am văzut și în presă, am văzut că ar fi nevoie și de voturile neafiliaților care provin din SOS și POT. Am văzut că sunt diverse încercări și în privința AUR și nu am dorit să ajungem în aceeași barcă cu acești deputați și senatori neafiliați care vin din aceste partide”, a declarat Csoma Botond, la Parlamentul României.

Recomandarea UDMR pentru parlamentarii din partid: Nu votați pentru Guvernul Veștea

Deputatul clujean a explicat că forurile de conducere ale UDMR recomandă parlamentarilor din partid să nu voteze pentru susținerea guvernului propus de Adrian Veștea.

„Consiliul Permanent (al UDMR - n. red.) a formulat o recomandare, dar nu Consiliul Permanent ia decizia. Dacă nu participăm la guvernare, atunci grupurile reunite din Camerele Deputaților și Senat iau decizia în mod autonom, iar decizia finală va fi luată de grupurile parlamentare. Dar există această recomandare din partea Consiliului Permanent către grupurile reunite, iar recomandarea este să nu votăm acest guvern. Sigur, reiterez și este foarte important: decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare (…) Dacă avem o decizie în partid cred că toți ar trebui să o adoptăm”, a mai spus Csoma Botond.

Liderul deutaților UDMR a spus că partidul din care face parte își dorește o reface a fostei coaliții de guvernare sau un guvern minoritar cu partide din fosta coaliție.

„Situația ideală ar fi să avem, din nou, aceeași coaliție care a fost. Sau un guvern minoritar din unele partide din fosta coaliție. Noi credem că, totuși, există anumite condiții prielnice de flexibilizare a pozițiilor foarte rigide ale partidelor. Noi credem că refacerea fostei coaliții se poate face dar fără domnul Bolojan. Este evident că nu mai poate să fie premier. Atunci, o flexibilizare ar însemna ca și PNL să își schimbe poziția”, a mai adăugat Csoma Botond.

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