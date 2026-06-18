Adrian Veștea depune joi, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor

Premierul desemnat, Adrian Veștea, urmează să depună joi, la Parlament, programul de guvernare și lista noului Cabinet.

|în imagine: Premierul desemnat Adrian Veștea iese de la ședința Biroului Permanent Național al PNL, luni, 15 iunie 2026. În spatele său, Sorin Câmpeanu, fost ministru al Educației în guvernele Ponta, Câțu și Ciucă și fost prim-ministru interimar pentru 12 zile în 2015| Foto: George Călin, Inquam Photos

Miercuri, într-o postare pe Facebook, Adrian Veștea afirma că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare.

Premierul desemnat preciza că va fi prezentat un plan realist, aplicabil și sustenabil.

Adrian Veștea depune joi, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor

„Obiectivul nostru este să găsim echilibrul corect între nevoile reale ale societății și posibilitățile bugetare ale statului. În această perioadă, evaluăm cu atenție fiecare propunere, astfel încât măsurile incluse în programul de guvernare să fie eficiente și să poată fi puse în practică. Joi, în prima parte a zilei, vom depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor”, anunța premierul desemnat în mesajul citat.

El s-a declarat încrezător că România va avea în foarte scurt timp un executiv funcţional, capabil să asigure stabilitate şi predictibilitate şi să ofere soluţii concrete pentru cetăţeni.

„Mai puține orgolii și dispute politice! Mai multă responsabilitate! Mai multă muncă pentru România!”, adăuga el.

Deocamdată nu este clar dacă guvernul Veştea va obţine cele 233 de voturi necesare pentru a trece de Parlament.

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