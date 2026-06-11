Ovidiu Cîmpean: „PNL nu votează Guvernul Tomac”. Liberalii acuză PSD că vrea să conducă „din culise”.

PNL respinge Guvernul Tomac.

Partidul Național Liberal a decis în unanimitate să nu voteze Guvernul Tomac, a anunțat deputatul clujean Ovidiu Cîmpean după ședința Biroului Politic Național al formațiunii. | Foto: Ovidiu Cîmpean - Facebook

Partidul Național Liberal a decis în unanimitate să nu voteze Guvernul Tomac, a anunțat deputatul clujean Ovidiu Cîmpean după ședința Biroului Politic Național al formațiunii.

Potrivit liberalului, propunerea actuală de guvernare este construită pe condițiile impuse de PSD, iar social-democrații ar încerca să beneficieze de avantajele guvernării fără să își asume direct responsabilitatea în fața electoratului.

„Astăzi, în Biroul Politic Național al PNL, am decis în unanimitate: NU votăm Guvernul Tomac. Această propunere de guvern este construită pe condițiile PSD. PSD vrea avantajele guvernării, vrea control din culise, însă fără asumare în fața românilor”, a transmis Ovidiu Cîmpean.

„Un guvern fără majoritate nu poate oferi stabilitate”

Un alt argument invocat de liberali este lipsa unei majorități parlamentare solide. În opinia lui Cîmpean, un executiv care nu beneficiază de susținere parlamentară stabilă nu poate implementa reforme și nu poate oferi predictibilitate mediului economic.

„A doua problemă este cea de fond: acest guvern nu are majoritate. Iar un guvern fără majoritate supraviețuiește de la o negociere la alta. Nu poate continua reformele. Nu poate oferi predictibilitate economiei. Nu poate lua deciziile dificile de care România are nevoie”, a afirmat deputatul PNL.

Mesaj pentru PSD: „Asumați-vă guvernarea”

Liberalul a lansat și un apel direct către conducerea PSD, susținând că social-democrații trebuie să își asume public formarea unui nou executiv dacă consideră că pot guverna fără sprijinul PNL.

„Domnul Grindeanu ne transmite că «se poate și fără voi». Perfect. Atunci asumați-vă. Veniți acum cu premier, cu program, cu miniștri. La vedere, nu prin interpuși”, a declarat Cîmpean.

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PNL acuză PSD că a provocat criza politică

Deputatul liberal susține că actuala criză politică a fost generată după ce PSD, împreună cu partidele AUR, SOS și POT, au contribuit la căderea guvernului aflat atunci la putere.

Potrivit acestuia, executivul înlocuit înregistra rezultate economice importante, inclusiv în privința reducerii deficitului și a atragerii fondurilor europene.

„PSD, împreună cu AUR, SOS și POT, a provocat criza politică pe 5 mai. A dărâmat un guvern care livra rezultate: deficit redus de la 56 la 24 de miliarde de lei în primele patru luni, investiții publice de peste 31 de miliarde de lei, trei sferturi din fonduri europene și PNRR”, a afirmat Ovidiu Cîmpean.

Liberalii cer un guvern „asumat la vedere”

În final, reprezentantul PNL a transmis că România are nevoie de un executiv care să își asume public deciziile și responsabilitatea guvernării.

„Este nevoie de un guvern asumat la vedere, care răspunde direct în fața românilor, nu de guverne paravan. PNL rămâne consecvent: reforme, stabilitate, responsabilitate și direcție europeană”, a concluzionat deputatul clujean.

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