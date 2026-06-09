Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Eugen Tomac, te rog ai grijă de producția industrială, ai grijă de fabricile, uzinele și combinatele din România”

Eugen Tomac, combinatul de celuloză și carton din Ismail, raionul în care te-ai născut, a fost înființat în 1965 - și continuă să producă, în ciuda bombardamentelor. Rămâne unul dintre cei mai importanți producători industriali din Ucraina, îmi spun colegii mei din țara vecină.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Fabrica de hârtie și carton Letea, înființată în 1879, este închisă de vreo 20 de ani, nu mai produce nimic, deși regiunea nu a fost bombardată. La fel, fabrica de hârtie și carton Bușteni, înființată în 1882, este și ea închisă de multă vreme, nu mai produce nimic. Nici această regiune nu a fost bombardată.

Eugen Tomac, România și-a «bombardat» cu nepăsare, neglijență și corupție marea majoritate a producției industriale – fără a avea vreo strategie de competitivitate industrială am închis fabrici, uzine și combinate de toate felurile, dar mai ales de mâncare, chimie, energie și apărare.

Eugen Tomac, astăzi este îngrozitor de greu să conduci o fabrică, o uzină sau un combinat. N-ai nici o nici o şansă în faţa importurilor, finanţarea operaţiunilor înseamnă deseori umilinţă în faţa creditorilor, deficitul forţei de muncă specializate şi calificate este infernal, ameninţarea creşterii preţurilor la energie pluteşte în aer, competiţia cu criminalitatea fiscală pare fără speranţa, obţinerea de autorizări şi certificate este o aventura fără termene, aprovizionarea cu materii prime, materiale şi echipamente industriale durează luni de zile, intrarea pe lanțurile comerciale este sport sângeros.

Și, Eugen Tomac, știi ce este cel mai trist? Că toată ziua ești pradă auditurilor, controalelor și inspecțiilor de la tot felul de autorități care vin să te insulte, să te amendeze, să te închidă. În loc să te ajute să fii mai competitiv.

Eugen Tomac, ești istoric, știi mai bine decât oricine că politicul este forma cea mai concentrată a economicului. Iar această formulare este astăzi mai adevărata decât oricând, politicul este împins de la spate de economic pentru a forța noi frontiere pentru sectoarele industriale strategice - mâncare, chimie, energie și apărare.

Ai grija, te rog mult, de producția industrială, de fabricile, uzinele și combinatele de mâncare, chimie, energie și apărare din România.

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Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

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