Iranul acuză Ucraina că a atacat o navă în Marea Caspică. Un marinar a murit, iar altul a fost rănit

Un marinar a murit, iar altul a fost rănit după ce o navă comercială iraniană a fost lovită într-un atac cu drone în Marea Caspică, susțin autoritățile iraniene.

Iranul acuză Ucraina că a atacat o navă în Marea Caspică | Foto: DepositPhotos.com

Ministerul de Externe al Iranului a confirmat că o navă comercială iraniană a fost lovită într-un atac cu drone în Marea Caspică și acuză Ucraina că se află în spatele operațiunii. Potrivit autorităților de la Teheran, citate de Agrepres.ro, explozia produsă la bord a provocat moartea unui membru al echipajului și rănirea altuia.

Oficialii iranieni au transmis că Iranul își va apăra interesele și securitatea națională. Totodată, Teheranul susține că Ucraina încearcă să extindă conflictul cu Rusia și în alte zone.

Acuzațiile vin după ce, sâmbătă, Volodimir Zelenski a anunțat că armata ucraineană a desfășurat atacacuri la mare distanță în Marea Caspică. Liderul de la Kiev a afirmat, într-o postare pe rețeaua X, că au fost lovite o navă de război rusească și mai multe nave utilizate pentru transporturi militare către Iran.

„Am obținut rezultate foarte puternice cu lovituri la mare distanță în Marea Caspică, inclusiv nave folosite pentru transporturi militare care implică Iranul”, a scris Zelenski. Președintele Ucrainei nu a precizat dacă navele transportau echipamente militare în momentul atacului sau daca anterior au fost folosite pentru misiuni de acest tip.

La rândul său, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că două cargouri aflate în Marea Caspică, Port Olia și Begei, au fost lovite de drone ucrainene. Potrivit Kievului, cele două nave ar fi fost implicate în transporturi militare din Rusia către Iran.

SBU a mai transmis că dronele ucrainene au vizat și platforma petrolieră Filanovski, aflată în Marea Caspică și deținută de compania rusă Lukoil.

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Foto: DepositPhotos.com

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