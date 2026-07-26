Atac la parada LGBT din Berlin. O persoană a murit, iar alte 16 au fost rănite după ce o dubă a intrat în mulțime

Cel puțin o persoană și-a pierdut viața, iar alte 16 au fost rănite sâmbătă seară, după ce o dubă a intrat în mulțimea adunată la parada Pride din Berlin.

Atac la parada LGBT din Berlin / Foto: Pexels.com

Cel puțin o persoană a murit, iar alte 16 au fost rănite după ce o dubă a intrat în mulțimea adunată la parada Pride din Berlin. Incidentul s-a produs sâmbătă seara, în apropierea Porții Brandenburg, unde mii de oameni participau la evenimentele organizate cu ocazia Christopher Street Day, notează BBC.

Potrivit poliției, vehiculul a pătruns în zona parcului Tiergarten, din Berlin, și a lovit mai multe persoane aflate în apropierea locului unde se desfășura finalul evenimentului. După impact, duba și-a continuat deplasarea și s-a oprit într-un copac. Ulterior, aceasta a fost găsită abandonată.

Autoritățile au anunțat că au identificat un bărbat suspect în acest caz, însă acesta nu a fost, deocamdată, reținut. Potrivit poliției, individul este cunoscut de autorități și are legături cu mediul islamist. În urma incidentului, ediția din acest an a paradei Christopher Street Day a fost anulată.

Mai mulți martori au declarat pentru presa germană că au văzut o dubă albă circulând cu viteză mare înainte de a intra în mulțime. Oamenii au început să fugă spre parcul Tiergarten, în timp ce din zonă se auzeau țipete și strigăte de ajutor.

La fața locului au intervenit numeroase echipaje de poliție, pompieri și ambulanțe. Răniții au primit îngrijiri medicale chiar în apropierea locului atacului, iar autoritățile au precizat că unele victime se află în stare gravă.

Poliția le-a cerut persoanelor care au fost martore la tragedie sau care dețin imagini ori înregistrări video să le pună la dispoziția anchetatorilor.

Cancelarul german Friederich Merz promite că atacul va fi investigat cu „maximă seriozitate”.

„Ne vom asigura că acest act îngrozitor va fi investigat pe deplin și pedepsit”, a declarat acesta.

Și primarul Berlinului, Kai Wegner, a condamnat incidentul, pe care l-a descris drept „un atac asupra societății noastre libere și deschise”. Acesta a transmis condoleanțe familiilor victimelor și și-a exprimat încrederea că autoritățile vor stabili rapid toate împrejurările în care s-a produs atacul.

Christopher Street Day este cea mai mare manifestare dedicată drepturilor comunității LGBT+ din Germania și comemorează revolta de la Stonewall Inn din New York, din 1969, considerată momentul de început al mișcării moderne pentru drepturile persoanelor LGBT+. Organizatorii estimează că, în fiecare an, la eveniment participă aproximativ un milion de persoane.

Incidentul de la Berlin are loc la câteva luni după un atac similar produs în Leipzig, unde două persoane și-au pierdut viața, iar alte 22 au fost rănite după ce un autoturism a intrat într-o zonă pietonală.

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