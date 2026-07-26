A treia dronă neutralizată de MApN. Ministrul Apărării: „Eforturile MApN dau rezultate”

Un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât duminică o dronă care pătrunsese ilegal în spațiul aerian al României. Este al treilea astfel de incident înregistrat în tot atâtea zile.

Un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât duminică o dronă / Foto: Radu Miruță- Facebook

România a neutralizat duminică a treia dronă în doar trei zile, după ce aceasta a pătruns neautorizat în spațiul aerian național. Aeronava fără pilot a fost doborâtă de un F-16 deasupra Mării Negre, la câteva minute după ce a trecut granița. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, spune că măsurile luate de MApN în ultimele luni încep să dea rezultate.

Ministrul a precizat că drona a fost detectată de radarele MApN înainte de a intra în spațiul aerian al României. Aparatul a pătruns în țară la ora 10:08, deasupra apelor teritoriale, la aproximativ 25 de kilometri sud-est de Sulina, iar cinci minute mai târziu a fost doborât de un avion F-16 Fighting Falcon al Forțelor Aeriene Române.

Neutralizarea a avut loc în condiții de siguranță, deasupra Mării Negre, în apele teritoriale ale României.

„O altă dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă astăzi de militarii români. Este a treia dronă neutralizată în trei zile consecutive. Eforturile din ultimele luni din cadrul MApN dau rezultate”, a transmis Radu Miruță.

Ministrul interimar a mai precizat că astfel de incidente sunt o consecință a războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și a riscului la care România este supusă fiind la granița cu Ucraina.

„Fiecare astfel de incident confirmă că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să genereze riscuri dincolo de granițele Ucrainei. România va continua să își apere ferm suveranitatea și spațiul aerian, dar aceste provocări trebuie să înceteze”, a transmis ministrul.

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