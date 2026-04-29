Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean, 2 întâlniri importante în Parlament: „Am pus pe masă prioritățile României pentru viitorul buget al UE”

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean, în calitate de raportor pentru viitorul buget al Uniunii Europene, a spus că suma de 400 de milioane de euro din Fondul European de Competitivitate nu poate fi concentrată doar în câteva state membre.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean, două întâlniri importante în Parlament | Foto: Facebook, Ovidiu Cîmpean

Deputatul clujean a avut două întâlniri importante săptămâna aceasta la Parlament:

cu delegația Comisiei pentru Afaceri Europene a Riigikogu din Estonia, condusă de președintele Peeter Tali

cu delegația Consiliului Consultativ al Bundesratului Germaniei, condusă de secretarul de stat Heike Raab

„Am condus delegația României în ambele întâlniri și am pus pe masă, ca raportor pentru viitorul buget al Uniunii Europene, prioritățile noastre. Fondul European de Competitivitate: 400 de miliarde de euro care nu pot fi concentrați în câteva state membre. Susținem o clauză de coeziune obligatorie, pentru ca acest instrument să întărească Piața Unică în întregul ei, nu doar o parte din ea. Pe extindere, am reconfirmat aceeași poziție: parcurs bazat pe merite, fără competiție între dimensiuni geografice. Republica Moldova și Ucraina îndeplinesc criteriile tehnice pentru deschiderea tuturor clusterelor de negociere. Susținem, în paralel, parcursul european al Balcanilor de Vest. Așteptăm acum decizii politice, nu doar evaluări tehnice”, a spus Ovidiu Cîmpean, miercuri, 29 aprilie 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Conform deputatului clujean, aderarea României la OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) rămâne al treilea obiectiv strategic, după NATO și UE.

„Germania ne-a sprijinit constant pe acest dosar și am cerut continuarea acestui sprijin în faza finală de aderare, în 2026. Mulțumesc delegațiilor estoniană și germană pentru deschidere. Urmează întâlniri cu Comisiile pentru afaceri europene din Franța, Polonia, Italia, Portugalia și Republica Moldova”, a mai precizat Ovidiu Cîmpean.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

