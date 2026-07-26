Duminică cu temperaturi plăcute la Cluj-Napoca. Soarele domină cerul, iar mercurul din termometre urcă până la 28 de grade.

Clujenii vor avea parte astăzi, duminică, de o zi de vară plăcută cu temperaturi de până la 28 de grade Celsius.

Duminică cu temperaturi plăcute la Cluj-Napoca / Foto: Facebook, Primăria Cluj-Napoca

Conform ANM, vremea va fi predominant însorită la Cluj-Napoca, iar maxima va atinge 28 de grade Celsius, în timp ce minima nopții va coborî până la 14 grade. Dimineața va debuta cu temperaturi ceva mai scăzute, în jurul valorii de 15 grade, dar cerul va fi în mare parte senin. Șansele de precipitații sunt reduse, astfel că vremea va fi perfectă pentru plimbări, activități în aer liber sau ieșiri la terasă.

Vântul va sufla slab până la moderat, maxima zilei va fi atinsă în jurul orelor amiezii, iar spre seară temperaturile vor scădea treptat.

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