Jovo Lukic, tot mai aproape de plecare? Ce spune Radu Constantea

Universitatea Cluj a încheiat la egalitate, scor 2-2, manşa tur a "dublei" cu Brann, din turul al doilea preliminar pentru grupele Conference League.

Jovo Lukic, tot mai aproape de plecare? / Foto: Mădălina Ivan- monitorulcj.ro

Conform PrimaSport.ro, deşi au fost conduşi cu 2-0, „U” Cluj arevenit pe tabelă în finalul meciului şi a smuls un punct. Golgheterul Superligii în sezonul trecut, Jovo Lukic (85), şi Pinho (88) au marcat pentru alb-negrii şi au semnat o revenire incredibilă pentru echipa antrenată de Cristiano Bergodi.

La primul meci oficial pentru „studenți” în acest sezon, atacantul bosniac a marcat şi a intrat din nou în vizorul echipelor care doresc să-şi asigure serviciile sale. Într-o intervenţie televizată, preşedintele clubului, Radu Constantea, a dezvăluit care este situaţia sa în acest moment.

"Au fost anumite oferte, dar pe care le-am refuzat. A avut un sezon foarte bun, a fost la Campionatul Mondial, încercăm să înţelegem situaţia lui, că ar putea fi un contract foarte bun, dar în acelaşi timp trebuie să fie o ofertă corectă şi bună pentru club.

(Mai sunt discuţii acum?) Acum nu, nu aş spune că sunt negocieri. Este o ofertă dar nu suntem de acord cu ea, deci nu spunem că ar fi negociat. Nu e neapărat dorinţa noastră de a vinde, dar încercăm să înţelegem şi dorinţa jucătorului.", a spus Radu Constantea despre jucătorul care a marcat o dată la Cupa Mondială din această vară.



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