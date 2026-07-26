Viktor Orbán, mesaj dur de pe scena de la Băile Tușnad: „Uniunea Europeană nu va mai exista în 25 de ani”

Fostul premier al Ungariei, Viktor Orbán, a susținut sâmbătă un discurs la Băile Tușnad, unde a lansat noi atacuri asupra UE și a actualului guvern de la Budapesta.

Viktor Orbán, mesaj dur de pe scena de la Băile Tușnad: „Uniunea Europeană nu va mai exista în 25 de ani” | Foto: Inquam Photos / Tudor Pana

Fostul premier al Ungariei, Viktor Orbán, a lansat noi atacuri la adresa Uniunii Europene în discursul susținut sâmbătă la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad. Liderul Fidesz a declarat că actuala construcție europeană nu este sustenabilă și că, în opinia sa, Uniunea Europeană nu va mai exista peste 25 de ani, notează publicația Telex.

În fața celor prezenți la evenimentul din județul Harghita, Orbán a susținut că Bruxelles-ul are nevoie de o schimbare. Cu toate acestea, fostul premier al Ungariei „nu urmărește” funcția de președinte al Comisiei Europene, dar a reiterat planul pe care îl susținea și în perioada în care conducea Guvernul Ungariei.

„Trebuie să ocupăm Bruxelles-ul cu patrioți și să micșorăm Comisia”, a afirmat liderul Fidesz.

Mesajele critice la adresa Uniunii Europene nu sunt o noutate în discursurile liderului Fidesz. Reamintim că, în cei 16 ani în care s-a aflat la conducerea Guvernului Ungariei, Orbán a avut numeroase conflicte cu Bruxelles-ul pe teme precum migrația, statul de drept, independența justiției și libertatea presei. Relația tensionată dintre Budapesta și instituțiile europene a dus inclusiv la blocarea unor fonduri europene destinate Ungariei.

Orbán a vorbit și despre viitorul partidului său dat fiind faptul că a pierdut alegerile parlamentare din aprilie în fața formațiunii Tisza, după mai bine de un deceniu la conducere. Acesta a spus că Fidesz trebuie să lase în plan secund lupta pentru putere și să devină nucleul unei „rezistențe naționale”, care să apere libertatea Ungariei.

„ O guvernare de genul «Să moară dușmanii!»”. Critici dure la adresa lui Peter Magyar

Fostul premier a lansat critici dure și la adresa actualului executiv condus de Peter Magyar. El a acuzat guvernul de practici autoritare, făcând referire la anchetarea adversarilor politici și la modificări constituționale despre care spune că urmăresc înlăturarea președintelui.

În același discurs, Orbán a afirmat că noua putere ascunde situația reală a economiei și nu pregătește țara pentru eventuale crize.

„De câteva luni încoace, nu există guvernare economică. Există guvernare Facebook-istă, este cinematograf, sunt filme și o guvernare de genul «Să moară dușmanii!»”, a spus fostul lider ungar.

Actualul premier al Ungariei, Peter Magyar, a reacționat la scurt timp după discurs. Într-o postare pe Facebook, acesta l-a numit pe Viktor Orbán „un cap mafiot inexorabil, căzut în dizgrație”, adăugând că ungurii ar trebui să privească înainte și să aibă încredere în viitorul țării.

Discursul lui Viktor Orbán a avut loc la doar câteva zile după ce actualul premier al Ungariei, Peter Magyar, l-a provocat public la o dezbatere în cadrul Universității de Vară de la Băile Tușnad. În intervenția sa din Parlamentul de la Budapesta, Magyar a spus că un eveniment finanțat din bani publici ar trebui să găzduiască „dezbateri publice reale” și l-a provocat pe fostul premier să accepte o confruntare directă.

„Nu fiți lași, invitați-l pe premierul Ungariei!”, a transmis acesta, spunând că este pregătit să participe la o discuție față în față cu fostul premier al Ungariei.

Chiar și așa, dezbaterea nu a mai avut loc. Organizatorii au explicat că reprezentanții partidului de guvernământ nu au participat la ediția din acest an, deși și-ar fi dorit ca tabăra de vară să ofere un cadru pentru „o confruntare de idei între putere și opoziție”. În schimb, Orban și-a susținut discursul de deschidere al evenimentului, iar Peter Magyar nu a fost invitat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: