Matei Păun avertizează: „România este în cel mai mare pericol economic din Europa”. Fostul colaborator al lui Nicușor Dan vede inevitabilă retrogradarea la categoria „junk”.

România traversează una dintre cele mai dificile perioade economice din ultimele decenii, iar lipsa unei reacții politice coerente riscă să agraveze și mai mult situația.

Matei Păun, fost colaborator apropiat al președintelui Nicușor Dan, într-un interviu acordat jurnalistului Cătălin Striblea în cadrul emisiunii „Leaders Special” de la Vorbitorincii. | Foto: captură de ecran - YouTube: Vorbitorincii

România traversează una dintre cele mai dificile perioade economice din ultimele decenii, iar lipsa unei reacții politice coerente riscă să agraveze și mai mult situația.

Este avertismentul lansat de omul de afaceri Matei Păun, fost colaborator apropiat al președintelui Nicușor Dan, într-un interviu acordat jurnalistului Cătălin Striblea în cadrul emisiunii „Leaders Special” de la Vorbitorincii.

Potrivit lui Păun, România se află deja într-o combinație periculoasă de stagnare economică și inflație ridicată, fenomen cunoscut sub numele de stagflație, iar perspectivele pentru următorii ani nu sunt deloc optimiste.

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Omul de afaceri a descris situația actuală drept una extrem de gravă, afirmând că problemele economice acumulate în ultimii ani au adus România într-un dezechilibru major. „Situația e proastă și probabil că se va înrăutăți înainte să se îmbunătățească”, a declarat Matei Păun.

Acesta consideră că principalul pericol îl reprezintă deficitul bugetar, care obligă statul să se împrumute constant la costuri tot mai ridicate. „Situația macroeconomică a României este într-un profund dezechilibru în momentul de față și este așa de ceva timp”, a explicat el.

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România, între criza internă și problemele externe

Păun susține că dificultățile interne sunt amplificate de contextul economic internațional. El a amintit de problemele economice ale Germaniei și Franței, două dintre principalele piețe pentru economia românească, dar și de tensiunile geopolitice care afectează fluxurile comerciale și investiționale.

„Dacă n-ar fi fost de ajuns problemele economice autohtone pe care le avem, peste acestea au venit încă două straturi și mai grele, care ne complică viața foarte mult”, a afirmat omul de afaceri.

În opinia sa, situația este atât de complicată încât România se află în prezent într-o poziție mai vulnerabilă decât orice alt stat european. „Nu există în momentul de față o țară care să fie într-un pericol economic mai mare decât România”, a spus acesta.

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Avertisment privind retrogradarea la categoria „junk”

Una dintre cele mai dure afirmații făcute în interviu vizează riscul ca România să fie retrogradată de marile agenții de rating în categoria statelor nerecomandate investițiilor. Potrivit lui Matei Păun, acest scenariu este aproape imposibil de evitat. „Downgrade-ul agențiilor de rating este, după părerea mea, aproape inevitabil”, a declarat acesta.

El a atras atenția că România plătește deja dobânzi comparabile cu cele ale statelor aflate în categoria „junk”, iar o eventuală retrogradare oficială ar putea înrăutăți și mai mult costurile de finanțare ale statului.

Ce spune despre Ilie Bolojan și măsurile de austeritate

Întrebat dacă Ilie Bolojan poartă o parte din responsabilitatea pentru situația economică actuală, Matei Păun a respins această idee. „Este o persoană care a încercat din răsputeri să îndrepte o situație dezechilibrată”, a afirmat el.

Analistul a precizat că, deși ar fi ales poate alte instrumente economice, cum ar fi accentul pe colectarea taxelor în locul majorării acestora, problema fundamentală este lipsa de credibilitate a statului român. „În momentul de față trecem printr-o criză de credibilitate maximă și nu cred că putem da vina pe dânsul”, a spus Păun.

Critici pentru toate partidele: „Au responsabilitatea să se încadreze în realitate”

Matei Păun a transmis și un mesaj direct clasei politice, susținând că toate partidele trebuie să înțeleagă gravitatea situației economice. „Cred că toate partidele politice au responsabilitatea de a se încadra în această realitate”, a afirmat el.

În opinia sa, ascensiunea curentelor populiste este strâns legată de performanța economică a statului. „Dacă pierzi lupta economică, populismul va exploda și mai mult”, a avertizat acesta.

PSD și consumul: „Nu este soluția”

Întrebat despre ideea susținută de PSD, potrivit căreia economia ar putea fi stimulată prin creșterea veniturilor populației și impulsionarea consumului, Matei Păun a fost categoric.

„Nu”, a răspuns acesta atunci când a fost întrebat dacă o astfel de strategie ar reprezenta soluția potrivită.

El consideră că România se află într-o situație în care nici consumul stimulat artificial și nici investițiile publice insuficiente nu pot genera o relansare rapidă a economiei.

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Prognoză sumbră, fără revenire înainte de 2027

Poate cea mai pesimistă concluzie a interviului este cea legată de perspectiva economică a țării. Întrebat dacă vede posibilă o revenire economică în perioada următoare, Matei Păun a răspuns că nu.

„Îmi doresc foarte tare să văd cât de cât o stabilizare a situației în 2027”, a declarat acesta. Mai mult, el a spus că, pe baza tendințelor actuale, declinul economic ar putea continua până anul viitor.

Soluția propusă: competență și tehnocrați

În final, fostul colaborator al lui Nicușor Dan a susținut că România are nevoie de predictibilitate, profesionalism administrativ și oameni competenți în instituțiile statului.

„Avem o oarecare incapacitate statal-administrativă pe care mi-aș dori foarte mult să o văd îmbunătățită”, a afirmat el.

Întrebat dacă o soluție tehnocrată ar putea scoate țara din impas, Matei Păun a răspuns afirmativ, definind tehnocratul drept „o persoană apolitică, cu competența tehnică necesară pe domeniul respectiv”.

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