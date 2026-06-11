Ovidiu Cîmpean: „Rusia rămâne fără bani de război!” UE pregătește un nou pachet de sancțiuni.

Comisia Europeană a prezentat cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni, iar incidentele recente cu drone din România au fost menționate la Bruxelles

Comisia Europeană a prezentat cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, măsurile vizând sectoare considerate esențiale pentru finanțarea războiului din Ucraina. | Foto: Ovidiu Cîmpean - Facebook

Comisia Europeană a prezentat cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, măsurile vizând sectoare considerate esențiale pentru finanțarea războiului din Ucraina.

Anunțul a fost făcut la Bruxelles, unde președinta Comisiei Europene a făcut referire și la incidentele recente cu drone produse pe teritoriul României, inclusiv cazul unei drone căzute peste un bloc și cel al unei drone care a explodat în Portul Constanța.

Potrivit europarlamentarului clujean Ovidiu Cîmpean, noile sancțiuni urmăresc să lovească direct sursele de finanțare ale Moscovei.

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Zeci de bănci și nave rusești, pe lista sancțiunilor

Noul pachet propune introducerea unor restricții suplimentare pentru încă 31 de bănci rusești și sancționarea a încă 30 de nave din așa-numita „flotă din umbră” utilizată pentru ocolirea sancțiunilor internaționale.

În total, 662 de nave ar urma să fie vizate de măsurile europene.

De asemenea, Comisia Europeană propune sancțiuni împotriva unor platforme de criptomonede care ar facilita evitarea restricțiilor economice impuse Rusiei.

Printre măsurile anunțate se numără și interdicția de intrare în Uniunea Europeană pentru persoanele care au servit în armata rusă după declanșarea invaziei din Ucraina.

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Bruxelles: Veniturile Rusiei din energie au scăzut cu 40%

Potrivit datelor prezentate de Comisia Europeană, efectele sancțiunilor se resimt tot mai puternic în economia rusă.

„Veniturile Rusiei din energie au scăzut cu 40% la începutul anului 2026, iar mai mult de două treimi din activele lichide ale fondului suveran rus au dispărut”, a transmis Ovidiu Cîmpean, citând datele prezentate la Bruxelles.

Oficialii europeni susțin că presiunea economică exercitată asupra Moscovei trebuie menținută până la încetarea agresiunii împotriva Ucrainei.

România susține sancțiunile europene

Europarlamentarul clujean a subliniat că pentru România miza este una de securitate națională, în contextul războiului de la graniță și al incidentelor repetate din zona Mării Negre.

„Pentru România, miza este simplă și vitală: războiul de la graniță trebuie să înceteze, iar Rusia nu trebuie să-și mai poată amenința vecinii, securitatea la Marea Neagră și securitatea întregii Europe”, a transmis Ovidiu Cîmpean.

Acesta a reiterat faptul că România susține în continuare politica de sancțiuni adoptată de Uniunea Europeană împotriva Federației Ruse.

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