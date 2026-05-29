Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean: „Incidentul GRAV cu dona rusească de la Galați ne arată, încă o dată, cât de aproape este războiul de noi”

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (Partidul Național Liberal) condamnă ferm atacul cu drone rusești.

Ovidiu Cîmpean: „Europa trebuie să investească mai mult în apărare"

Aflat într-o vizită în Varșovia, la Parlamentul Poloniei, deputatul clujean Ovidiu Cîmpean a comentat indicendentul cu drona rusească prăbușită în noapte de joi spre vineri, pe un bloc din Galați.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean, după incidentul cu drona rusească prăbușită la Galați: „România trebuie să ia măsuri”

„Incidentul grav de azi-noapte de la Galați ne arată, încă o dată, cât de aproape este războiul de noi. Condamn ferm atacul cu drone rusești și comportamentul iresponsabil al Rusiei. România trebuie sa ia măsuri în coordonare cu aliații NATO pentru dotarea rapidă cu sisteme de interceptare a dronelor. Trebuie luată în calcul și o apărare avansată a teritoriului NATO, în acord cu Ucraina”, a spus Ovidiu Cîmpean, vineri, 29 mai 2026, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

În acest context, deputatul clujean a mai adăugat că Polonia investește aproape 5% din PIB pentru apărare, cel mai mare procent din NATO, în timp ce în România, unii votează împotriva legislației care dă posibilitatea Armatei Române să doboare dronele rusești sau încearcă să blocheze programul SAFE prin atacarea lui la Curtea Constituțională.

La Varșovia, liberalul clujean a avut discuții deschise cu prietenii polonezi pe teme importante pentru ambele țări

apărare

energie

competitivitate

viitorul buget european

Ovidiu Cîmpean: „Europa trebuie să investească mai mult în apărare”

„Am condus delegația Camerei Deputaților la Varșovia. Ne-am întâlnit cu președintele Comisiei pentru apărare, Andrzej Grzyb, cu președinta Comisiei pentru afaceri europene, Agnieszka Pomaska, cu președintele Comisiei pentru economie și dezvoltare, Rafał Komarewicz, și cu reprezentanții Comisiei pentru afaceri digitale, inovare și noi tehnologii. Suntem două țări de pe Flancul Estic al NATO. Înțelegem de ce Europa trebuie să investească mai mult în apărare, mobilitate militară, infrastructură strategică și energie”, a punctat Cîmpean.

Deputatul PNL de Cluj a precizat că Polonia și România au cele mai mari alocări prin instrumentul european SAFE.

Ovidiu Cîmpean: „Banii europeni pentru inovare, apărare și industrie trebuie să ajungă și la noi”

„Cu omologii polonezi din Comisia pentru afaceri europene am vorbit despre negocierile pentru viitorul buget european. Suntem două dintre cele mai importante state membre ale Uniunii din est și trebuie să ne coordonăm pentru a conta mai mult la Bruxelles. Europa nu poate fi puternică dacă Estul rămâne în urmă. Viitorul buget european trebuie să sprijine competitivitatea, dar și coeziunea. Banii europeni pentru inovare, apărare și industrie trebuie să ajungă și la noi, nu doar în vest”, a mai spus Cîmpean.

Acesta a subliniat și faptul cu nu trebuie să pierdut momentul favorabil pentru extinderea Uniunii Europene.

„Republica Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest trebuie susținute pentru a adera la UE cât mai curând. România are parteneri puternici. Avem nevoie de o voce puternică în Europa”, a conchis Ovidiu Cîmpean.

