Leul continuă să se prăbușească în fața euro, după criza politică. Moneda europeană a atins un nou maxim istoric: 5,2688 lei

Moneda națională s-a depreciat miercuri pentru a doua zi consecutiv, iar cursul euro anunțat de BNR a depășit din nou recordul anterior, pe fondul tensiunilor economice și politice.

Banca Națională a României a anunțat miercuri un nou maxim istoric pentru moneda europeană, după ce euro a fost cotat la 5,2688 lei, în creștere cu 5,08 bani față de ședința precedentă. | Imagine generată cu ajutorul AI

Și dolarul american, francul elvețian și gramul de aur au crescut semnificativ, semn al presiunilor tot mai mari de pe piața financiară, conform Agerpres.ro.

Comparativ cu marți, când cursul oficial era de 5,2180 lei pentru un euro, moneda națională a pierdut aproape 1% din valoare într-o singură zi.

Creșterea vine într-un context economic și politic tensionat, marcat de instabilitate după căderea Guvernului și de incertitudini privind viitoarea formulă de guvernare.

Dolarul și francul elvețian au crescut și ele

Leul s-a depreciat miercuri și în raport cu dolarul american, care a fost calculat de BNR la 4,4746 lei, în creștere cu 1,02 bani față de cotația anterioară, de 4,4644 lei.

În același timp, francul elvețian a urcat la 5,7429 lei, cu 4,55 bani peste nivelul de marți, când era cotat la 5,6974 lei.

Evoluția arată presiuni tot mai mari asupra monedei naționale, în condițiile în care investitorii urmăresc cu atenție situația politică și perspectivele economice ale României.

Aurul s-a scumpit puternic

Pe fondul incertitudinilor din piețe, gramul de aur a înregistrat la rândul său o creștere semnificativă.

BNR a anunțat miercuri un preț de 676,0740 lei pentru un gram de aur, față de 653,5812 lei în ședința precedentă.

Scumpirea aurului este considerată de analiști un indicator al tendinței investitorilor de a se orienta către active considerate mai sigure în perioade de volatilitate economică și politică.

