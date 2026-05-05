Deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj): „PSD și AUR au dărâmat guvernul: De astăzi, responsabilitatea este a lor”.

„PSD și AUR au dărâmat guvernul. Trebuie să spună rapid ce urmează: cine guvernează, cu ce majoritate, cu ce program", spune deputatul liberal Ovidiu Cîmpean.

Guvernul Bolojan a picat în urma moțiunii PSD-AUR adoptate cu 281 de voturi.

Deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj) semnalează că alianța PSD-AUR trebuie să vină cu un program de guvernare în urma demersului inițiat care a destabilizat România.

„Moțiunea de cenzură a trecut. România intră într-o perioadă de incertitudine.

PSD și AUR au dărâmat guvernul. De astăzi, responsabilitatea este a lor”, notează Ovidiu Cîmpean.

„Trebuie să spună rapid ce urmează: cine guvernează, cu ce majoritate, cu ce program.

Ce soluții au pentru economie și pentru fondurile europene? Românii așteaptă răspunsuri”, adaugă liberalul clujean în mesajul publicat pe pagina de Facebook.

În declarația susținută de Ilie Bolojan în Parlament, premierul a declarat că moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului este „mincinoasă, cinică și artificială”.

„Am ascultat această moțiune care face vorbire despre societăți comerciale, despre cum s-a guvernat și despre o metaforă care deranjează. Ea are o fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD care au contrasemnat-o sau au citit-o. Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? Nu ați fost în guvern? Dacă nu e adevărată, mie mi-ar fi rușine să semnez așa ceva”, a declarat Ilie Bolojan, marți, în plenul Parlamentului, la dezbaterea moțiunii de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE - Întâi România.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru”.

