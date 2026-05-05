Abrudean: „Cine dărâmă un guvern trebuie să vină cu soluții, nu cu haos”

Președintele Senatului, liberalul clujean Mircea Abrudean, consideră că responsabilitatea pentru consecințele economice și sociale după căderea Guvernului Bolojan aparține „integral” celor care au votat această moțiune.

Foto: Alex Micsik - Agerpres

„Căderea Guvernului este rezultatul unei alianțe toxice care pune în pericol stabilitatea economică”, a notat, marți, președintele Senatului, liberalul clujean Mircea Abrudean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

„Din păcate, românii plătesc deja costul acestei iresponsabilități: cursul euro a depășit praguri istorice, iar instabilitatea se vede direct în rate, prețuri și economii.

Cine dărâmă un guvern trebuie să vină cu soluții, nu cu haos. Responsabilitatea pentru consecințele economice și sociale aparține integral celor care au votat această moțiune”, a adăugat șeful Senatului, Mircea Abrudean, în mesajul citat.

Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată marți de Parlament.

S-au înregistrat 281 de voturi pentru, patru voturi împotrivă, iar trei voturi au fost anulate.

