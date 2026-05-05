Revenire importantă în lotul lui „U” Cluj! S-a întors la antrenamente și va fi apt pentru următorul meci

Universitatea Cluj a primit o veste bună înaintea meciului cu Rapid, programat sâmbătă, de la ora 21:00.

„U” Cluj s-a calificat în finala Cupei României / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

„Studenții” sunt pe locul 2 înaintea duelului de pe Cluj Arena, cu 42 de puncte, trei mai puțin decât Universitatea Craiova.

Jucătorii antrenați de Cristiano Bergodi trebuie să câștige pentru a rămâne aproape de primul loc, iar pentru asta italianul a primit o veste bună.

Golgheterul Superligii și unul dintre cei mai buni jucători din echipă, Jovo Lukic (27 de ani) a revenit la antrenamentele echipei și, din informațiile de până acum, va fi apt pentru acest meci.

Bosniacul s-a accidentat înaintea meciului cu CFR Cluj, disputat în Gruia pe 25 aprilie, iar de atunci a fost lăsat în afara lotului. Acum, însă, emoțiile echipei s-au risipit: vor putea conta pe Lukic în ultimele trei etape.

„Sunt bine, m-am antrenat normal şi sunt pregătit să joc. Lumea s-a speriat puţin că aş avea o leziune musculară, dar a fost ceva minuscul, nici vorbă de ceva grav. Aştept să revin şi ne luptăm până la capăt cu Universitatea Craiova.

Unul dintre avantajele noastre este, cred eu, programul mai bun faţă de ei. Ne batem până la capăt, sper să fim campioni”, a spus Lukic pentru Prima Sport.

Vârful bosniac a marcat 18 goluri în actuala ediție a Superligii și ocupă primul loc în clasamentul golgheterilor, fiind, totodată, și unul dintre jucătorii exponențiali din lotul lui Cristiano Bergodi.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: