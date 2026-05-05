Două comune din județul Cluj vor beneficia de parcuri fotovoltaice

Consiliul Județean Cluj a emis certificatele de urbanism necesare demarării proiectelor.

Două comune din județul Cluj vor beneficia de parcuri fotovoltaice destinate consumului propriu. | Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean Cluj a emis certificatele de urbanism necesare pentru realizarea a două parcuri fotovoltaice în comunele Așchileu și Cătina, proiecte care vor asigura producerea de energie electrică din surse regenerabile pentru autoconsum.

Investițiile vizează producerea de energie regenerabilă pentru instituțiile publice și iluminatul stradal, contribuind la reducerea cheltuielilor și creșterea independenței energetice.

Proiecte de energie verde în Așchileu și Cătina

Președintele instituției, Alin Tișe, a subliniat importanța acestor investiții:

„Consiliul Județean sprijină toate aceste proiecte publice, al căror scop este acela de a produce energie verde în vederea diminuării cheltuielilor cu energia electrică folosită la iluminatul stradal sau la electrificarea clădirilor și obiectivelor publice".

Detalii despre proiectul din Așchileu

În comuna Așchileu, investiția presupune amenajarea unui parc fotovoltaic format din șapte centrale, fiecare având o putere instalată de 103,55 KWp.

Instalația va fi amplasată pe un teren de aproximativ 2.500 de metri pătrați, situat în localitatea Așchileul Mare.

Parc fotovoltaic lângă școală, în Cătina

În comuna Cătina, parcul fotovoltaic va fi amplasat în apropierea școlii, pe o suprafață de peste 1.000 de metri pătrați.

Proiectul are ca scop alimentarea instituțiilor publice locale cu energie produsă din surse regenerabile.

Reducerea costurilor și independență energetică

Prin implementarea acestor proiecte, autoritățile locale urmăresc reducerea cheltuielilor cu energia electrică pentru primării, școli, grădinițe și iluminatul public.

Totodată, parcurile fotovoltaice vor contribui la creșterea independenței energetice a celor două comunități și la promovarea utilizării energiei verzi în județul Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: