Motorina continuă să se scumpească în Cluj. Unde este cel mai ieftin?

Prețul motorinei standard a crescut la Cluj-Napoca, marți, 5 mai 2026.

Chiar dacă prețul maxim pentru motorina standard este, încă, la limita de 10 lei/litru (9.99 RON/litru), prețul minim pentru combustibilul diesel a crescut.

Astăzi, 5 mai 2026, prețul motorinei standard din Cluj-Napoca este între 9,79 și 9,99 lei/litru, potrivit Monitorul Prețulurilor, aplicația oficială a Consiliului Concurenței. Ieri, cel mai mic preț era de 9,67, la Rompetrol.

Marți, 5 mai, cea mai ieftină motorină standard din Cluj-Napoca o regăsim la Socar: 9,79 lei/litru.

Preț motorină standard în Cluj-Napoca, 5 mai 2026 | Sursă: Monitorul Prețurilor, aplicația oficială a Consiliului Concurenței

La Petrom, motorina standard s-a scumpit de la 9,73 lei/litru, la 9,83 lei/litru.

La Mol a rămas același preț, 9,82 lei/litru.

La OMW, prețul a crescut de la 9,82 lei/litru la 9,92 lei/litru.

Cele mai mari prețuri la motorină standard în Cluj sunt la Gazprom (9,99 lei/litru) și la stațiile Lukoil (9,94 lei/litru). În cazul acestora, prețul a rămas neschimbat față de ieri.

Cele mai mari prețuri la motoria standard în Cluj-Napoca, 5 mai 2026 | Sursă: Monitorul Prețurilor, aplicația oficială a Consiliului Concurenței

10 lei/litru pentru motorină, posibil oricând

Miercuri, 29 aprilie 2026, specialiștii au avertizat că, în contextul actual, este doar o chestiune de timp până când motorina va ajunge la pragul de 10 lei/litru.

„Vacanța de 1 mai vine la pachet cu creșteri de preț și potențială penurie locală, ceea ce trebuie să atragă vigilența celor care pleacă de acasă. Nu este vorba dacă se va scumpi motorina, ci cât de repede. Piața petrolului a reintrat într-o zonă de risc, iar efectele se simt deja în buzunarele șoferilor români (…) Mult mai realist este scenariul cu o nouă escaladare, o nouă panică în piață și motorina care împinge fără ezitare spre 10 lei pe litru. Pragul psihologic nu mai este o întrebare de «dacă», ci de «când»”, a atras atenția președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.

Acum aproximativ două săptămâni, circa 60 de stații Petrom au rămas fără motorină standard, inclusiv la Cluj-Napoca, unde sâmbătă, 25 aprilie 2026, la o stație Petrom din cartierul Mănăștur nu mai era nici stoc de benzină standard, practic, șoferii nu au avut ce carburant să cumpere de acolo, deoarece, la acea locație este comercializat doar combustibil standard, nu și premium.

