„Pune-i să-și ia halate și mănuși!” Cum îi învăța Piedone pe hotelieri să păcălească ANPC-ul. Detalii din dosarul care îl poate trimite la închisoare!

Fostul șef al ANPC, Cristian Popescu Piedone, va ajunge în fața instanței într-un dosar în care este acuzat că a divulgat informații confidențiale despre un control oficial.

Fostul președinte al Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone, poate fi judecat pentru fapte de corupție, după ce instanța a respins contestația acestuia împotriva deciziei inițiale.

Magistrații de la Curtea de Apel Brașov au respins definitiv contestația formulată de acesta și au menținut soluția Tribunalului Brașov.

Hotărârea pronunțată marți, 5 mai 2026, de Curtea de Apel Brașov este definitivă și confirmă în totalitate soluția dată anterior de Tribunalul Brașov. În plus, inculpatul a fost obligat și la plata cheltuielilor judiciare, conform ziare.com.

Acuzațiile, informații scurse înainte de control

Dosarul vizează o presupusă intervenție a lui Piedone într-un control efectuat de ANPC la Hotelul Internațional din Sinaia.

Potrivit procurorilor, acesta ar fi transmis, prin intermediul șoferului său, informații confidențiale către reprezentanții hotelului, astfel încât aceștia să se pregătească înaintea verificărilor. Mai exact, ar fi fost anunțați să pregătească o bucătărie și mai multe camere pentru control.

Ancheta se bazează inclusiv pe interceptări telefonice realizate de procurori, care ar surprinde discuțiile în care angajații hotelului erau avertizați despre verificările iminente.

Urmează judecata pe fond

Prin această decizie definitivă, dosarul intră în faza de judecată pe fond, unde instanța va analiza probele și va stabili dacă faptele imputate lui Cristian Popescu Piedone se confirmă.

Cazul aduce din nou în atenție relația dintre autorități și mediul privat, în contextul suspiciunilor privind divulgarea de informații sensibile înaintea controalelor oficiale.

„Du-te în bucătărie și sus sau jos, una dintre bucătării sau e o bucătărie comună, nu? (...) Vezi și tu care-i mai utilată, mai țiplă, mai nu știu ce, pune-i p-ăia să-și ia halate, tot ce trebuie pe ei, să aibă bonete în cap, să… mănuși în mână (...) Da? Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale, dacă are din alea oale neconforme să le dea de acolo (...) Și doi, spune la recepție să-mi pregătească trei camere pe un etaj (…) Ă! Țiplă, cu cearceafuri noi cu... cu husă la cu... la saltea cu tot ce corespunde, prosoape… Să fie tot ca să dau și un exemplu: Uite, domne, patru stele”, a transmis Piedone înaintea controlului ANPC potrivit stenogramelor procurorilor.

