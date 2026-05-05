Politică
A PICAT GUVERNUL! George Simion: „Mulțumesc celor 90 de parlamentari AUR pentru corectitudine!”
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost adoptată în Parlament, cu 281 de voturi „pentru”. Liderul AUR, George Simion, a reacționat imediat după vot.Simion a mulțumit parlamentarilor AUR pentru susținerea moțiunii și a transmis că partidul își asumă o viitoare guvernare, în contextul schimbărilor politice generate de căderea Executivului. Foto: DepositPhotos
Simion a mulțumit parlamentarilor AUR pentru susținerea moțiunii și a transmis că partidul își asumă o viitoare guvernare, în contextul schimbărilor politice generate de căderea Executivului.
Parlamentul României a votat, marți, 5 mai, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, aceasta fiind adoptată cu 281 de voturi „pentru”, peste pragul minim necesar de 233 de voturi.
Moțiunea a fost susținută de mai multe formațiuni politice, inclusiv AUR și PSD, ducând la demiterea Executivului.
CITEȘTE ȘI:
Declarațiile lui George Simion din trecut contrazic actuala poziție: „Nu bat palma cu PSD, eu sunt singurul capabil să termin cu PSD-ul în România.”
Reacția liderului AUR
Imediat după vot, liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj public în care le-a mulțumit colegilor de partid: „Mulțumesc celor 90 de parlamentari AUR pentru corectitudine. Moțiunea a trecut!”, a scris acesta pe Facebook.
Potrivit declarațiilor, toți cei 90 de parlamentari AUR ar fi votat în favoarea moțiunii.
CITEȘTE ȘI:
Bolojan: „Moțiunea este mincinoasă, este cinică și artificială”
AUR își asumă guvernarea
În timpul dezbaterilor din Parlament, George Simion a afirmat că partidul pe care îl conduce este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării. „Este timpul, prin votul de astăzi, din Parlament, ca vocea românilor să se audă”, a declarat acesta.
Liderul AUR a mai spus că formațiunea își asumă „viitorul acestei țări” și intenționează să „redea speranța românilor”, fără a clarifica însă dacă o eventuală guvernare va fi realizată în parteneriat cu alte partide.
Apel la revenirea la vot
George Simion a susținut, totodată, necesitatea unor schimbări politice și instituționale, afirmând că „România trebuie să meargă înapoi la votul românilor”.
Căderea Guvernului deschide astfel o nouă etapă politică, în care negocierile pentru formarea unui nou Executiv devin esențiale.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
Foto: DepositPhotos.com
CITEȘTE ȘI: