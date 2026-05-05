Sănătatea Cluj, tot mai aproape de promovarea în Liga a 2-a!

Sănătatea Cluj se află pe locul 4 în Grupa 4 din play-off-ul Ligii a 3-a, fiind la egalitate de puncte cu SCM Zalău și Unirea Alba Iulia, clasată mai jos datorită golaverajului.

Sănătatea Cluj poate promova în Liga a 2-a

Deși au pierdut în ultimul meci, scor 0-1 în fața Politehnicii Timișoara, „virușii verzi” păstrează șanse reale pentru barajul de promovare în eșalonul secund.

Bănățenii sunt pe primul loc, cu 26 de puncte, și mai au nevoie de o victorie pentru a promova matematic în Liga 2.

Sănătatea Cluj, formația antrenată de Vasile Miriuță, mai are de disputat trei meciuri: în deplasare cu Viitorul Arad și Unirea Alba Iulia și pe teren propriu cu Metalurgistul Cugir.

